Les 5 classiques les plus controversés de l’histoire

21/10/2021 à 01h34 CEST

pari

FC Barcelone vs Real Madrid

Il y a eu des classiques nombreux et variés tout au long de l’histoire du football espagnol. Tout remonte à 1926, époque à laquelle Le Real Madrid et Barcelone se sont rencontrés pour la première fois en Copa del Rey. Depuis, les matchs les plus tendus entre les deux plus grandes équipes de notre Ligue se sont enchaînés. Les équilibre. Le tirage au sort est le résultat le moins courant d’un match qui a suscité beaucoup de controverses. Ci-dessous, nous passons en revue les plus célèbres de l’histoire:

LE JOUR RUL A ENVOYÉ LE CAMP NOU SE FERMER

Commençons par ordre chronologique. Octobre 1999, le Real Madrid visite le Camp Nou dans une ambiance des plus tendue avec des Blancs en crise avec un John Benjamin Toshack qui sera licencié peu après. Pendant le match, l’arbitre Díaz Vega a signé une prestation pour oublier de ne pas voir un penalty de Sergi Barjuan, qui a décoché un tir sous les bâtons avec sa main. L’arbitre a rattrapé son erreur en seconde période en expulsant Kluivert pour avoir protesté et la cerise sur le gâteau viendrait à quatre minutes de la fin avec un but de Raúl qui a établi le 2-2 sur le tableau d’affichage, envoyant tout le stade du Barça au silence .

COCHON DE FIGO

Vous n’avez pas à chercher bien loin pour trouver un autre classique enflammé. Figo a changé d’équipe cet été-là et avec le maillot du Real Madrid, il a reçu des sifflets assourdissants constants des tribunes du Camp Nou. Le Portugais, loin de se laisser intimider, a joué comme rien et a même lancé les corners provoquant une incroyable pluie d’objets contre lui. Bien sûr, aucune de celles qui auraient pu lui faire mal comme une tête de cochon de lait ou une bouteille de JB ne lui est parvenue, mais l’image est restée pour la postérité. Soit dit en passant, le Barça a gagné 2-0 avec un but d’un autre « traître », un Luis Enrique qui a célébré la victoire avec style.

MAIN DE PIQUÉ

Nous devons parcourir l’avance rapide une décennie plus tard pour trouver le prochain classique qui a laissé une image pour la postérité. Nous parlons de la première rencontre de Jose Mourinho en tant qu’entraîneur blanc contre le Barça de Guardiola dans ce qui serait le début d’une série de batailles inoubliables. En cela, les culés ont battu les blancs 5-0 et Gérard Piqué a décidé de sortir un peu la main pour une promenade pour fêter dans une image qui est restée dans les mémoires. Xavi, Pedrito, Villa ont marqué deux fois et même Jefren dans la remise. Pour l’anecdote il reste qu’elle s’est jouée lundi et peut-être que les blancs étaient préparés à cette avalanche.

COUP DE PIED DE PEPE À DANI ALVES

Au printemps 2011, Mourinho avait déjà réussi à poser les bases en tant qu’entraîneur blanc et était en demi-finale de la Ligue des champions. Ils se sont mesurés avec un Barça qui a rendu visite au Bernabéu pour le match aller. Le match était dur et difficile – même l’arbitre Stark a expulsé le gardien remplaçant Pinto à la mi-temps – et tout a mal tourné à la 61e minute. Pepe a été expulsé pour un coup de pied à Dani Alves. Personne ne sait si le Brésilien a exagéré ou le Portugais a été malheureux, le fait est que les locaux se sont retrouvés avec un de moins et ont concédé un 0-2 dans les dernières minutes. Mourinho a donné l’une de ses conférences de presse les plus mémorables avec le « pourquoi ? »

LE DOIGT ENTRE L’OEIL DE MOU À TITO

On passe vite à l’été 2011. L’ambiance était déjà plus que canon après la Ligue des champions l’an dernier. Après un match nul 2-2 au match aller, le titre se jouerait au Camp Nou et il y avait polémique et bonne nouvelle. Une vraie partie de la guerre qui s’est terminée par les expulsions d’Özil, Marcelo et Villa et un tangana dans le temps additionnel lorsque le match s’est résolu 3-2 en faveur des Catalans. Dans ces sets, Mourinho et le malheureux Tito Vilanova se sont enfermés en échangeant des coups avec les Portugais, mettant son doigt dans l’œil de la main droite de Guardiola. Cette scène, en plus, nous a laissé en souvenir la présentation en société de ‘The Observer’ et a créé un climat de tension sans précédent dans l’équipe espagnole.