Luis Pabon, arbitre de boxe

Laissez-moi vous expliquer quels sont les 5 éléments pour évaluer une agression. Attention, je ne critique aucun collègue juge de boxe, je me permets simplement d’expliquer, sauf que je ne suis pas parfait et que je me trompe aussi.

Ce sont les 5 éléments pour évaluer un tour, que si un juge les utilise et se concentre sur les 3 minutes du tour, il ne devrait avoir aucun problème à avoir un gagnant. J’ose dire plus si vous en tant que fan les appliquez vous ne devriez pas avoir de problèmes non plus, mais pour cela il faut mettre la passion de côté et être concentré sans parler à celui sur le côté, etc.

1) Efficacité

2) Attaque

3) Défense

4) Technique

5) L’esprit sportif

En tant que juge, vous devez utiliser ces 5 éléments ensemble et dans l’un d’eux ou dans plusieurs en même temps, l’un des deux boxeurs se démarquera davantage et vous aurez un gagnant et si le tour est extrêmement fermé, vous êtes dans votre esprit. (c’est pourquoi la concentration) doit chercher parmi ces 5 éléments dans lequel d’entre eux il y avait une différence pour qu’un des boxeurs ait gagné la manche.

Et si après avoir utilisé ces éléments vous ne trouvez pas de différence, il y a qu’entre le cinquième élément, qui est l’esprit sportif, c’est quand un boxeur se bat loyalement, respecte les règles, etc. (Cet élément est utilisé pour trouver cette différence minimale) et avoir un gagnant.

Aucun juge ne peut avoir de préférence dans les styles de boxe, car s’il a une préférence, cela peut le faire échouer.

