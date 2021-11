Les 5 équipes de la NFL qui aimeraient voir Odell Beckham Jr. être libéré par les Cleveland Browns

Le temps d’Odell Beckham Jr. en tant que Cleveland Brown pourrait se terminer plus tôt que prévu. L’ancien All-Pro et recrue offensive de l’année n’a que trois saisons dans une prolongation de cinq ans de 90 millions de dollars qu’il avait signée en tant que Giant de New York, mais il devient de plus en plus clair qu’il ne verra pas ce contrat aboutir. Après avoir été dispensé de l’entraînement mercredi et jeudi, il pourrait même ne pas terminer la saison 2021 à Cleveland.

Ce serait une fin décevante pour un couple qui n’a jamais vraiment fonctionné. Beckham était censé élever Baker Mayfield et l’offensive de passe des Browns et aider à mettre des décennies de défaite dans la vue arrière. Ce dernier s’est produit, mais la plupart du temps sans OBJ. Malgré une saison de 1 000 verges lors de sa première saison, ses 64,7 verges par match cet automne étaient un creux en carrière.

Depuis, il n’a disputé que 13 matchs au cours de la saison et plus. Une part cible de 25,6% en 2019 est tombée à 14,7 en 2021. Cette baisse n’est pas passée inaperçue.

Ce que nous avons maintenant, c’est une équipe et un joueur dans une impasse. Les Browns ont choisi de ne pas traiter Beckham avant la date limite des échanges de cette année, donc leur seule option pour se séparer serait une libération qui laisserait un peu moins de 9 millions de dollars d’argent mort sur le plafond salarial de l’équipe. Ils pourraient également le garder dans l’alignement jusqu’à la fin de la saison et le supprimer la saison prochaine sans pénalité de plafond.

La deuxième option semble plus probable, mais si le fossé entre les deux équipes s’élargit, un joueur qui a déjà récolté en moyenne 108 verges par match pourrait devenir disponible sur le fil du ballottage ou en tant qu’agent libre. Pour les besoins de l’argument, disons que les Browns coupent l’appât. Qui serait le plus intéressé à obtenir les services de Beckham ?