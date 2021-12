Les 5 étoiles que la Coupe d’Afrique nous retirera

27/12/2021 à 01:31 CET

Du 9 janvier au 6 février, la Coupe d'Afrique se déroulera au Cameroun dans une édition où 24 nations briguent une couronne qui est actuellement détenue par l'Algérie. Le tournoi d'équipes nationales le plus important d'Afrique verra de nombreux joueurs de LaLiga Santander et ils ont terminé perdant pour jouer cet événement et la compétition espagnole aura une représentation de neuf joueurs qui espèrent se démarquer des autres. Séville et Villarreal sont les équipes qui contribuent le plus au concours :

EN-NESYRI (MAROC)

L’attaquant a vécu une année assez riche en blessures qui ont pesé sur sa présence à Séville. Il ajoute à peine trois buts aux 24 qu’il a réalisés toute la saison dernière et il espère maintenant pouvoir mettre le cap sur une Coupe d’Afrique où le Maroc rêve de remporter son premier titre depuis 1976. L’équipe de Rabat mettra en vedette d’autres talents de la Ligue tels que comme Munir, Bonus ou Abde.

MANDI (ALGERIE)

Le défenseur est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de tout le continent. Tout au long de sa carrière, il n’a vu ses avantages augmenter qu’à 30 ans. Il est venu au Betis en tant que parfait inconnu du Stade de Reims et a ensuite grandi dans la capitale de Séville en signant l’été dernier pour Villarreal. Setién a dit de lui qu' »il est le joueur le plus déterminé que j’ai connu depuis 40 ans ». Défendre le championnat.

BABA (CAMEROUN)

Le milieu de terrain est incontestable à Majorque où il a disputé un total de 16 matchs au premier tour. Baba se démarque par sa puissance, sa force dans l’affrontement et son efficacité en tant qu’organisateur et sera l’un des piliers de l’équipe hôte, qui brigue son sixième titre de champion d’Afrique. L’équipe des Baléares va manquer un joueur tout simplement indestructible.

AURIER (CTE D’IVOIRE)

L’équipe de Villarreal a signé pour le sous-marin jaune à la recherche des tournages nécessaires pour arriver en pleine forme à ce tournoi. La Côte d’Ivoire débute comme un grand favori pour le trophée, comptant sur son effectif avec des joueurs comme Haller, Kessie ou Bailly. Aurier espère apporter son expérience à une équipe qui compte deux victoires dans ce tournoi et qui l’a fait pour la dernière fois en 2015.

CHUKWUEZE (NIGERIA)

L’attaquant de Villarreal représentera les « Super Eagles », qui chercheront à remporter leur quatrième titre continental. L’avance rapide comme l’éclair renforcera une équipe jeune et inexpérimentée, mais qui n’a rien à perdre. Chukwueze, déjà établi comme une star du football espagnol, aura pour mission de diriger ses coéquipiers dans une mission dans laquelle ils ne sont pas du tout favoris.