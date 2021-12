Les 5 expulsions les plus surréalistes de la carrière de Sergio Ramos

24/12/2021 à 13h30 CET

un-. Coup de pied à Leo Messi et claque à Puyol et Xavi: Barcelone vs. Real Madrid (2010-11)

Ramos a interrompu la progression de l’Argentin avec un tacle effrayant par derrière, bien que Messi soit entouré de jusqu’à quatre maillots blancs. Après avoir vu le rouge direct, le défenseur a renversé Puyol avec sa main et a également « caressé » le visage de Xavi sur le chemin des vestiaires du Camp Nou.

deux-. Coup de pied à Nilmar : Villarreal vs. Real Madrid (2011-12)

Dans une action apparemment sûre, au milieu du terrain, Ramos a levé la jambe et a heurté l’attaquant brésilien de Villarreal dans une zone délicate. L’arbitre lui a immédiatement montré le rouge, une décision très contestée par le défenseur de Camas.

3-. Coup de pied à Augusto Fernández : Real Madrid vs. Celtique (2012-13)

Le footballeur du Real Madrid a délivré un coup de pied de karaté du sol au footballeur de la case de Vigo. L’arbitre ne lui a pas donné un carton rouge mais un carton jaune, mais c’était le deuxième et signifiait l’expulsion de Ramos. Le « 4 » a protesté, mais a fini par partir tôt pour les vestiaires.

4-. Coup de pied à Leo Messi : Real Madrid vs. Barcelone (2016-17)

À la 76e minute, avec 1-2 au tableau d’affichage, le capitaine du Real Madrid a coupé une contre-attaque de Barcelone dans une action pour laquelle il a vu un rouge direct. Les locaux étaient à égalité, mais dans la remise, Messi lui-même a marqué le troisième pour Barcelone et l’a célébré en soulevant sa chemise devant les gradins.

5-. Obstruction à Moffi : Lorient vs. PSG (2021-22)

Lors de son troisième match avec l’équipe parisienne, il a vu deux cartons en seulement quatre minutes. Ainsi, lors de la 85e rencontre et après s’être immiscé dans la carrière de Terem Moffi, Ramos a ajouté sa première expulsion en L1 et la 26e de sa carrière professionnelle.