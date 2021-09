Les 5 films de l’exorciste, classés

5. L’Exorciste II : L’Hérétique (1977)

Avec Linda Blair, Richard Burton, Louise Fletcher et James Earl Jones (en costume de criquet, mais j’y reviendrai) et réalisé par John Boorman, The Exorcist II : The Heretic, is the Highlander II : The Quickening of The Série Exorcist, et par là, je veux dire que c’est le film que la plupart des fans de la franchise disent, “Quel deuxième film ?” L’histoire est celle d’un prêtre, joué par Richard Burton, qui se rend en Afrique pour trouver un garçon anciennement possédé par le démon Pazuzu. Il apprend Pazuzu après que Regan du premier film (joué par une Linda Blair adulte) soit mis sous hypnose avec cette étrange machine à lire les rêves, qui révèle que le père Marrin du premier film a rencontré Pazuzu en Afrique. Des criquets s’ensuivent.