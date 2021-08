Les 5 films pour enfants de karaté, classés

4. Le Karaté Kid Partie III (1989)

Avec Ralph Macchio, Pat Morita, Martin Kove, Sean Kanan et Thomas Ian Griffith, et réalisé par John Avildsen, qui a dirigé toute la trilogie, The Karate Kid Part III est à peu près la même chose. Il s’agit essentiellement d’une histoire de vengeance en tant qu’instructeur de Cobra Kai, John Kreese (joué par Martin Kove) veut se venger de Daniel et de M. Miyagi pour l’avoir battu et laissé Cobra Kai en ruine. Il demande l’aide de son ami fou, Terry Silver (joué par Thomas Ian Griffith) qui attire Daniel et le prend comme étudiant pour le séparer de M. Miyagi, car Miyagi dit qu’il ne formera pas Daniel. Et puis, eh bien, la folie survient.