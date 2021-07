Les 5 grandes stars des Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Quelques heures seulement avant le Jeux Olympiques de Tokyo 2021 (Autant ils insistent sur 2020 en raison de problèmes de marketing, autant l’année où ils se déroulent est ce qu’elle est), nous voulons passer en revue les meilleurs joueurs de la NBA qui vont participer au tournoi de basket-ball.

Il faut dire qu’il y a des pertes importantes et que certains des meilleurs joueurs du monde ne seront pas dans l’épreuve japonaise. Dans l’équipe des États-Unis, par exemple, il y a des victimes sensibles comme LeBron James, Stephen Curry ou James Harden. Dommage de ne pas voir Carmelo Anthony, probablement le meilleur joueur des Jeux du XXIe siècle. D’autres stars de la ligue sont absentes car leurs équipes ne se sont pas qualifiées : le MVP de la saison Nikola Jokic ou le MVP de la finale Giannis Antetokounmpo.

Malgré ces pertes, le casting des stars est large. Ci-dessous, nous soulignons les cinq qui, selon nous, pourraient être décisifs dans le tournoi :

1. Kevin Durant

Après avoir été absent pendant plus d’un an en raison d’une rupture du tendon d’Achille, Kevin Durant est revenu jouer cette année et l’a fait à un très haut niveau pour les Brooklyn Nets. En effet, nombreux sont les experts qui le considèrent aujourd’hui comme le meilleur joueur de la NBA et donc de la planète.

Dans une équipe américaine qui n’est pas une Dream Team et qui n’a pas été préparé commodément pour les Jeux, KD est le leader incontesté, l’homme appelé à mener la quatrième médaille d’or consécutive.

Je ne peux pas l’arrêter. @ KDTrey5 x —- #USABMNT pic.twitter.com/sDyqdho8ih – USA Basketball (@usabasketball) 19 juillet 2021

2. Ricky Rubio

Lors des quatre derniers Jeux Olympiques, la grande star de l’Espagne était Pau Gasol. A Tokyo, après le MVP de la Coupe du monde de Chine en 2019 et vu ce qui a été vu dans les matchs de préparation, nul doute que la grande arme offensive de l’équipe de Sergio Scariolo est Ricky Rubio.

El Masnou’s, après le coup dur d’être échangé par les Phoenix Suns après une belle saison et d’avoir à souffrir aux Minnesota Timberwolves, veut montrer au sein d’une équipe gagnante qu’il est toujours une superclasse.

3. Luka Doncic

Au cor, Luka Doncic a qualifié la Slovénie pour les Jeux pour la première fois de son histoire après avoir réalisé une performance solo extraordinaire à Kaunas contre la Lituanie. Avec Luka en forme, nous ne pouvons pas exclure que les Balkans se battront pour une médaille. Inutile de dire ce qu’il a fait ces deux dernières saisons en NBA et ce qu’il est capable de faire au basket FIBA.

Quel spectacle Luka Doncic est à la FIBA. Quatre minutes à ne pas manquer du début à la fin. pic.twitter.com/5nGbohBiBU – Sixième Homme (@ 6toHombreLATAM) 17 juillet 2021

4. Patty Mills

L’Australie est l’une des équipes les plus fortes de ces dernières années et ils viennent aux Jeux avec une équipe avec le désir d’obtenir enfin une médaille plus que méritée. La gardienne des San Antonio Spurs Patty Mills a été la grande leader de l’équipe “aussi” lors des championnats précédents et le sera à nouveau maintenant. Déterminant à la FIBA.

5. Facu Campazzo

Facundo Campazzo a déjà mené l’Argentine à la finale de la Coupe du monde il y a quelques années et, après sa grande performance lors de sa première saison en NBA, on s’attend à ce qu’il puisse à nouveau mener l’équipe sud-américaine loin dans le championnat.