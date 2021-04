Les 5 grands bienfaits du café pour votre santé et la meilleure façon de le préparer | Vie

Boire du café tous les jours présente un certain nombre d’avantages pour la santé que tout le monde ne connaît pas, mais à condition qu’il soit bien préparé.

Boire du café est synonyme de mener une vie saine dans la plupart des cas. Il y a des gens qui, pour diverses raisons, ne se sentent pas bien au café ou ne devraient pas en boire, mais si ce n’est pas votre cas, vous êtes sûrement intéressé à savoir quel café peut contribuer à votre santé et comment vous devriez le boire pour en tirer le meilleur parti. il.

Boire du café, ce n’est pas seulement savourer une boisson particulièrement savoureuse qui vous remplit également d’énergie, mais aussi une série d’avantages pour la santé très intéressants qui ont été publiés dans le Chicago Tribune et dont nous allons vous parler en commençant par ceux qui affectent votre cœur.

Consommation quotidienne de café réduit les risques de maladie coronarienne, d’insuffisance cardiaque congestive et d’accident vasculaire cérébral en gardant les vaisseaux sanguins solides et flexibles.

Boire du café aide aussi lutter contre la maladie de Parkinson chez les personnes en bonne santé et celles qui souffrent déjà de symptômes. De plus, le cafestol et l’acide caféique aident à réduire les risques de développer diabète de type 2, le plus courant.

La stimulation du métabolisme que cette boisson provoque permet d’être plus actif et de brûler des calories. Selon diverses études, il existe une relation entre la consommation de café et la perte de graisse corporelle. Mais tous les avantages ne sont pas internes, cela aide également améliorer l’apparence de la peau: dilate les vaisseaux sanguins, améliore le débit et réduit la rétention d’eau.

Depuis le 15ème siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de le préparer vous-même chez vous. Cafetières goutte à goutte ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous?

Mais tout cela est possible si vous buvez votre café de manière saine, cela n’en vaut pas la peine de toute façon. Selon le Chicago Tribune, «les huiles de café sont les plus fortes dans les cafés où le marc a le plus long contact avec l’eau pendant la préparation, donc tout type de café goutte à goutte cela aura des effets bénéfiques. »Par conséquent, ils recommandent les cafetières goutte à goutte par rapport aux autres modèles.