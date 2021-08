Les 5 héros Marvel les plus forts du MCU (en ce moment)

in

“Qui est le plus puissant, [blank] ou alors [blank]?” Un nombre incalculable de conversations geek ont ​​commencé avec cette même question, car les fans de bandes dessinées ont ce genre de débat depuis aussi longtemps que les bandes dessinées de super-héros existent. C’est quelque chose qui s’étend également au monde des films de super-héros, car, par exemple, les 11 dernières années ont vu des nerds se battre sans cesse pour savoir qui est le personnage Marvel le plus fort dans l’univers cinématographique Marvel en constante expansion. Il n’y a jamais de réponses fermes, car chaque confrontation nécessite un contexte et les différents membres des Avengers évoluent constamment – ​​mais en regardant où en sont les choses en ce moment, nous avons pensé que nous ferions une fissure dans un classement.

En examinant la situation actuelle dans le canon de la franchise, nous avons identifié les cinq Avengers les plus puissants actuellement actifs et les avons classés en fonction de l’ampleur de ce qu’ils peuvent accomplir avec leurs pouvoirs. Alors, qui est-ce en ce moment qui se trouve au sommet de la pile ? Continuez à lire et découvrez.