Les 5 hommes les plus remarquables

Les Jeux olympiques Ils font venir des stars du monde entier dans toutes sortes de disciplines sportives, mais maintenant nous recherchons les cinq noms les plus dominants dans leurs sports respectifs et donc les grands favoris de Tokyo 2020.

Novak Djokovic est le premier. Le Serbe arrive aux Jeux après avoir remporté les trois premiers Grand Chelem de la saison et, s’il gagne l’US Open, il sera le premier joueur de tennis à atteindre le Chelem d’or dans une année civile. Pouvez-vous imaginer ajouter un or à celui de Tokyo ? Eh bien, c’est à votre portée. Que Djokovic grimpe en haut du tiroir est payé pour [1.62].

Un autre athlète qui veut faire l’histoire à Tokyo 2020 est Teddy Riner. Le judoka géant n’est pas très connu dans notre pays, mais en France c’est une célébrité. Star dans les publicités à côté Griezmann et Benzema, et c’est que l’athlète semble indestructible. Plus de deux mètres de haut et 140 kg de pur muscle pour chercher le troisième sceptre olympique après les médailles d’or obtenues à Rio 2016 et Londres 2012. Brutal. Officier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d’honneur, est 10 fois champion du monde et a également une médaille de bronze olympique à Pékin 2012. Qu’il remporte l’or à Tokyo est payé à [1.25].

Jon Rahm et Tadej Pogacar veulent continuer à dominer

Dans toutes ces stars, il y a un Espagnol qui cherche à continuer à se frayer un chemin dans l’Olympe du golf. Jon Rahm est le numéro 1 mondial après avoir remporté l’US Open Et, bien qu’au golf les Jeux Olympiques ne soient pas les plus prestigieux, une médaille d’or est toujours une médaille d’or et que notre athlète l’atteigne est payée pour [6].

Tadej Pogacar, pour sa part, est un autre de ces jeunes qui arrivent à Tokyo déjà consacrés. Il vient d’ajouter son deuxième Tour de France et aux Jeux il est aussi le favori pour monter sur la plus haute marche du podium. Ce que gagne le Slovène est versé à [4.33].

Les sports d’équipe ont aussi leurs stars et, même si tous ne sont pas venus, il y a des athlètes qui sont parmi les meilleurs au monde. Et s’il y en a un qui sort du lot, c’est bien Kevin Durant.. ‘Durantula’ est le favori pour remporter l’or avec ses coéquipiers américains en basket-ball et sa part est [1.3].