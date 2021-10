Les 5 infidélités dont on parle le plus dans le monde du football

20/10/2021 à 01h39 CEST

Le monde du football ne vit pas que de buts. Les parties et les infidélités qui en découlent sont à l’ordre du jour. De nombreux footballeurs célèbres sont tombés dans les filets de la luxure, laissant beaucoup d’entre eux affectés dans leurs poches, devant payer de grosses sommes d’argent, soit pour payer un divorce, soit pour avoir pitié d’un silence. Vous verrez que les scandales viennent pour la plupart des îles britanniques et ce n’est pas pour moins, les tabloïds continuent de fonctionner comme une montre de précision suisse. Ci-dessous, nous passons en revue cinq des scandales les plus notoires du monde du football impliquant des infidélités :

JOHN TERRY A DORMÉ AVEC LA MARIÉE À UN COMPAGNON

Cela s’est produit en 2010 et a eu des conséquences fatales pour le dominant Chelsea à l’époque. John Terry, capitaine des bleus, a brisé tous les codes éthiques établis en couchant avec le mannequin Vanessa Perroncel. La petite amie de son coéquipier Wayne Bridge a admis qu’elle avait couché avec le capitaine et que le capitaine a immédiatement perdu son bracelet dans l’équipe nationale britannique au milieu du scandale. Bridge, quant à lui, a démissionné de l’équipe nationale. Carlos Tevez a donné un avis clair sur la question : « Si vous faites ça dans mon quartier, vous perdriez vos jambes.

TEVEZ A ÉTÉ FAIT UNE SÉRIE

Carlos Tevez, évidemment, a fait ces déclarations avant de tromper sa compagne de toujours, Vanessa Mansilla, qu’il connaissait à peine à l’âge de 13 ans. Tévez a été confondu entre 2010 et 2011 lorsqu’il a été surpris avec deux infidélités consécutives avec le mannequin Mariana Paesani puis avec l’actrice Brenda Asnicar. « El Apache » a obtenu le pardon de son partenaire et en 2016, ils ont décidé de se marier pour sceller un pacte qui semble incassable à ce jour. Tout semble rose pour eux et même Netflix en a fait une série en tant que couple exemplaire après ces « nids de poule ».

KUN AGÜERO L’A « CLOUÉ » À MARADONA

Sergio Kun Agüero a décidé de se marier très jeune avec Gianina Maradona, la plus jeune fille de la star, et ils ont tous deux eu un fils prénommé Benjamin. Tout semblait bien se passer jusqu’à ce que le footballeur quitte Madrid pour Manchester et là, il commence une double vie avec la chanteuse Karina ‘La Princesita’. La fille de Diego a attrapé un Kun qui n’avait d’autre choix que d’avouer son infidélité, mais la chose la plus controversée à propos de l’affaire était que le chanteur s’était rendu à Dubaï pour chanter à Maradona pour son anniversaire avant de rejoindre officiellement Kun. Le footballeur a ensuite eu une relation de cinq ans avec Karina.

LES NARA SONT QUELQUES LINCES

Nous avons déjà dit que Wanda Nara a surpris Icardi en train d’être infidèle, mais sa sœur Zaira a également pris Diego Forlán en flagrant délit un mois après son mariage. Selon le mannequin, elle a regardé le téléphone portable de l’attaquant de l’Atlético de Madrid de l’époque et a découvert qu’il y avait une autre femme dans le match. « Je ne pouvais pas me marier en sachant cela », a-t-il déclaré. L’infidélité présumée du joueur s’est produite avec la belle présentatrice de télévision uruguayenne, María Raquel Denis.

ET JESÉ SAIT DÉJÀ COMMENT AURAH LES PORTE

En Espagne, le feuilleton le plus célèbre des va-et-vient est celui avec Jesé Rodríguez et l’influenceuse Aurah Ruiz. Les deux ont connu une série de hauts et de bas dans une relation dans laquelle ils ont un fils en commun, Nyan, mais il y a aussi quatre autres demi-frères. Le joueur, âgé d’à peine 28 ans, a une famille plus que nombreuse à laquelle prêter attention, mais cela ne l’a pas empêché de jouer aux bandits ces derniers mois. Il est parti en vacances l’été dernier et a été infidèle à une Aurah qui a mis du temps à lui pardonner. Ils ont enfin fait la paix et Jesé joue maintenant mieux qu’en cinq ans.