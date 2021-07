Les 5 informations clés qu’Andy Jassy révèle dans son premier e-mail aux employés en tant que PDG d’Amazon | Industrie

Le nouveau PDG d’Amazon commence à dévoiler ses intentions dans cette nouvelle étape du géant de la technologie.

Le 5 juillet, après près de trois décennies au pouvoir, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a démissionné de ses fonctions de PDG de l’entreprise. Maintenant, regardez les étoiles : aujourd’hui, vous avez voyagé dans l’espace.

Votre remplaçant est votre homme de confiance, Andy Jassy, qui a rejoint Amazon en tant que manager en 1997, et en un peu plus de 20 ans, l’entreprise est passée de 120 employés à 1,2 million.

Andy Jassy a été l’idéologue du cloud d’Amazon, Amazon Web Services (AWS), et a été en charge de sa gestion pendant toutes ces années.

AWS intègre tous les services en ligne d’Amazon, tels que sa plate-forme de serveur pour les entreprises et le stockage en nuage, qui relèvent de l’entreprise près de 40 milliards de dollars par an.

Andy Jassy Il a également été l’un des responsables de la conception et du lancement de Amazon Musique.

Un jour après avoir pris le poste de PDG d’Amazon, le 6 juillet, Jassy a envoyé un e-mail à plus d’un million d’employés d’Amazon, auquel Business Insider a eu accès.

Cinq points clés qui marqueront la stratégie d'Andy Jassy en tant que PDG d'Amazon, durant les premiers mois de mandat.

Partie client Amazon

“Travailler dans une entreprise qui part du client et, à partir de là, développe ses stratégies en les concentrant vers lui est quelque chose d’inhabituel. De nombreuses entreprises disent qu’elles vont le faire, mais peu le font. Amazon est quelque chose de particulier, en ce sens.

Nous sommes des inventeurs

« Si nous voulons améliorer la vie des clients, nous devons être prêts (et très affamés) à inventer et réinventer sans cesse, quitte parfois à cannibaliser sa propre entreprise.

Nous avons démontré notre volonté de faire des paris audacieux, innovants et à long terme pour améliorer la vie de nos clients. Il faut espérer que ça continue.”

On avance vite

“Peu de gens se réveillent en pensant : ‘Je veux que mes achats mettent plus de temps à arriver’, ‘Je veux que l’expérience utilisateur de mes clients devienne obsolète’ ou ‘Je veux travailler dans une entreprise qui évolue lentement’.

Agir rapidement pour comprendre ce qui compte pour les clients, résoudre leurs problèmes, leur faciliter la vie et continuer à inventer pour eux sont au cœur de notre culture et continueront de l’être. »

Les employés comptent

Amazon a de nombreux problèmes de main-d’œuvre, et le nouveau PDG n’y est pas étranger, bien qu’il n’explique pas comment il va les résoudre :

« Je veux que vous sachiez, mes compagnons amazoniens, que Je tiens beaucoup à toi. Nous avons des problèmes sur lesquels nous devons travailler ; certains peuvent être résolus rapidement, d’autres prendront plus de temps. Mais sachez que je tiens à vous et que nous allons travailler ensemble pour rendre Amazon meilleur chaque jour.”

Misez sur les énergies durables

“Nous travaillons pour créer une planète plus durable avec The Climate Pledge, notre engagement à zéro émission de carbone d’ici 2040, et à l’heure actuelle, nous sommes le plus grand client d’énergie renouvelable au monde. »

Ils sont Cinq temps forts du discours d’Andy Jassy, que vous pouvez lire en intégralité sur Business Insider.

Il semble qu’il continuera dans la veine de son prédécesseur, du moins pour l’instant. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions de PDG d’Amazon.