Les 5 jetons DeFi qui pourraient changer la finance telle que nous la connaissons

La ruée vers l’or du NFT se poursuit

Lorsque Beeple’s Everydays: the First 5000 Days s’est vendu en mars pour 69 millions de dollars, les sceptiques auraient pu qualifier ce moment de “pic NFT”. Comment un JPEG a-t-il pu se vendre pour une somme d’argent aussi absurde ?

Source : Shutterstock

Pourtant, la ruée vers l’or s’est poursuivie sans relâche. La semaine dernière, la vente moyenne de CryptoPunk a dépassé 500 000 $ pour la première fois – pas mal pour un projet que vous auriez pu acheter pour 50 $ à un moment donné. Et ce CryptoKitty de 200 $ que mon partenaire et moi avons acheté sur un coup de tête en 2017 nous aurait rapporté plusieurs milliers de dollars aujourd’hui – si nous gardions le mot de passe de notre portefeuille dans un endroit plus mémorable.

La manie finira par ralentir : le nombre de nouveaux NFT est potentiellement infini, alors que les dollars utilisés pour les acheter ne le sont pas (les prix du CryptoPunk ont ​​déjà baissé de 8% sur le week-end). Mais jusqu’à ce que le fond tombe complètement du marché, rien n’empêche les investisseurs de spéculer sur les objets de collection numériques dans l’espoir de profits à court terme.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Terra à la Lune ?

Lorsque les crypto-monnaies ont chuté lors du crash éclair la semaine dernière, j’ai exhorté les investisseurs à rééquilibrer leur portefeuille (c’est-à-dire à acheter la baisse). La chute soudaine de Bitcoin (CCC :BTC-USD) les prix ont fait que certaines pièces de meilleure qualité ressemblaient à des incontournables de la poubelle.

Depuis, mon choix Terre (CCC :LUNUNE-USD) a rapporté 26%, surpassant largement la baisse de -3% de Bitcoin. Les investisseurs qui ont rééquilibré leur « prochaineCardano» (CCC :ADA-USD) sur ma recommandation aurait échappé au pire de la liquidation.

Bien sûr, les investisseurs doivent se rappeler qu’aucune crypto-monnaie n’a de « valeur intrinsèque ». Tout comme les NFT ou la taille des bonus de Wall Street, les prix des cryptos ne sont basés que sur le chiffre maximum que toutes les parties prenantes sont prêtes à accepter. Le gouverneur de la banque centrale suédoise Stefan Ingves avait raison lorsqu’il a comparé Bitcoin au commerce de timbres.

La révolution DeFi

Pourtant, une certaine classe de crypto-monnaies – les jetons de finance décentralisée (DeFi) – devient plus importante que jamais. Ces pièces graissent les rouages ​​de la crypto-finance, permettant aux investisseurs de négocier des pools de liquidités qui réduisent les frais de transaction.

Alors que les investisseurs misent de plus en plus sur la finance décentralisée, voici cinq pièces à connaître.

Pièce Binance (CCC :BNB-USD). Lancé en 2017, BNB est devenu le plus grand jeton de type DeFi pour une bonne raison : il est peu coûteux à utiliser. L’achat de 200 $ de SafeMoon sur le réseau BNB coûte 1,73 $ en frais de transaction, tandis que faire de même avec Shiba Inu sur le réseau Ethereum vous coûtera 21,16 $. Bien que techniquement ce ne soit pas un jeton DeFi, BNB agit suffisamment comme tel pour en faire un premier choix DeFi.

Échange de crêpes (CCC :GÂTEAU-USD). La plus grande plate-forme DeFi au monde en nombre d’utilisateurs a beaucoup à offrir : une large base de développeurs, des frais peu élevés, une configuration simple et une sécurité renforcée. Les investisseurs peuvent également « fermer » des crypto-monnaies à l’aide de Pancakeswap, gagnant jusqu’à 300 % APR sur les pièces peu échangées.

Uniswap (CCC :UNI-USD). Ethereum (CCC :ETH-USD) concurrent de PancakeSwap est également devenu une puissante plate-forme DeFi à part entière. En tant que plus grand teneur de marché automatisé (AMM) basé sur Ethereum par capitalisation boursière, ce jeton crée des « pools de liquidités » où les fournisseurs de liquidités reçoivent une petite commission pour chaque achat. C’est un système qui s’améliore avec l’échelle, car davantage de fournisseurs de liquidités peuvent aider à réduire les frais au fil du temps.

Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD). Si un contrat intelligent blockchain est programmé pour envoyer le paiement lors de la livraison du produit, comment ce contrat « sait-il » quand une telle livraison a eu lieu ? Entrez Chainlink, un “oracle” crypto qui puise dans les données du monde extérieur. Et en tant que plus grand oracle de l’industrie, Chainlink devrait se développer à mesure que les contrats intelligents s’implantent.

Terra. J’ai déjà recommandé Terra, mais cela mérite une deuxième mention. La crypto-monnaie a créé tout un écosystème de pièces stables et de systèmes de paiement qui s’est avéré particulièrement populaire parmi les commerçants sud-coréens. Si le développeur principal Terraform Labs réussit, Terra pourrait un jour rivaliser avec les titulaires de Pay Pal (NASDAQ :PYPL) à Western Union (NYSE :WU).

Les investisseurs avisés remarqueront que ces cinq choix sont les joueurs DeFi relativement plus gros. C’est par conception. Les plus grands pools de liquidités sont plus attrayants pour les commerçants, ce qui signifie que les acteurs dominants auront tendance à l’emporter sur les plus petits.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Robinhood et Coinbase échouent

Lorsque Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) et Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) cotée plus tôt cette année, c’était censé être un coup d’État pour les sociétés de « nouvelle finance ». Voici deux échanges qui pourraient bouleverser tous les joueurs hérités de Charles Schwab (NYSE :SCHW) à Avant-garde.

Leur taille, cependant, est devenue une pierre angulaire pour ces entreprises naissantes. Robinhood est en baisse de -50% par rapport à son sommet post-IPO, tandis que Coinbase est en baisse de -40%. Dommage pour l’investisseur qui a acheté en retard.

Essentiellement, les deux entreprises ont réalisé tardivement que la Securities and Exchange Commission est un monstre aux mille dents et à la mauvaise haleine. La finance du marché gris – comme le paiement des flux de commandes (PFOF) et les prêts cryptographiques non bancaires – a déclenché des alarmes à Washington. Non seulement ces produits peuvent induire les investisseurs en erreur, mais ils peuvent également créer les types de risques financiers systémiques que le gouvernement craint à juste titre.

Les plateformes DeFi ont également menacé les modèles commerciaux de Coinbase et Robinhood : pourquoi subir les mauvais prix d’exécution de Robinhood alors que vous pouvez négocier directement avec les teneurs de marché ?

Le vent, bien sûr, pourrait éventuellement tourner. La SEC devra éventuellement laisser Coinbase et Robinhood reprendre leurs opérations normales s’ils veulent éviter qu’un système complet de «banque fantôme» ne se forme dans leur dos. Mais combien de temps cela arrivera-t-il est plus une question politique qu’une question commerciale.

Biotech, voyages et… énergie nucléaire ?

La biotechnologie a longtemps été un terrain fertile pour Moonshots. Mais l’industrie est aussi un foyer de fraude et de promesses gonflées. Chris Lau examine de plus près à quel point la controverse Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) pourrait être payant pour les investisseurs audacieux.

Pendant ce temps, le fabricant du vaccin Covid-19 Novavax (NASDAQ :NVAX) est devenu un nom moins controversé. Sa valorisation relative bon marché pourrait en faire un gagnant parmi ses pairs.

Lorsque les voyages finiront par revenir, il y a un outsider qui devrait monter en flèche, selon Eric Fry d’InvestorPlace. « Les gens voyagent à nouveau… et cette entreprise en profite. »

Il y a un nouveau Moonshot inattendu en ville : l’uranium. Alors que les approvisionnements en combustible nucléaire se resserrent, une entreprise en particulier en profitera le plus, selon Sam O’Brient.

La saga CryptoPunks



10 000 Le nombre total de CryptoPunks frappés. 50 $ Prix de vente moyen pour les CryptoPunks individuels lors de la sortie initiale en juin 2017. Certains CryptoPunks ont été offerts gratuitement lors du lancement. -20% Rendement du CryptoPunk moyen après 30 mois. Les valeurs des NFT ont chuté lorsque les crypto-monnaies ont chuté après l’éclatement de la bulle de 2018. +1 130 000 % Rendement du CryptoPunk moyen depuis lors. Les prix de vente moyens ont culminé à 512 000 $ au cours du week-end.

Pourquoi la SEC a-t-elle si peur de la crypto ?

Fin février, le bureau du procureur général de New York est parvenu à un accord avec Bitfinex, la société mère de Attache (CCC :USDT-USD).

“Bitfinex et Tether ont imprudemment et illégalement dissimulé des pertes financières massives pour maintenir leur programme et protéger leurs résultats”, a déclaré la procureure générale de New York, Leticia James, dans sa déclaration officielle. “Ces sociétés masquaient les véritables risques auxquels les investisseurs étaient confrontés et étaient exploitées par des personnes et des entités sans licence et non réglementées.”

La bataille réglementaire est cependant loin d’être terminée. Les prêts sur marge – un facteur clé qui a causé à la fois le krach boursier américain de 1929 et celui chinois de 2015 – sévit dans le monde de la cryptographie ; les investisseurs peuvent tirer parti jusqu’à 125x ou plus.

Et les problèmes systémiques avec les pièces stables augmentent. Tether n’est adossé qu’à 26% de liquidités, les 74% restants étant répartis entre le papier commercial et les obligations de sociétés. Un prélèvement rapide pourrait déclencher un déséquilibre des liquidités, une des causes profondes de la crise financière de 2008.

En d’autres termes, le marché non réglementé des crypto-monnaies d’aujourd’hui commence à ressembler beaucoup aux pires excès de Wall Street.

Peut-être que les régulateurs gouvernementaux se mettront d’accord avant que les marchés de la cryptographie n’implosent. Mais si l’histoire est un guide, il faudra bien compter avant que cela n’arrive.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.