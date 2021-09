Les 5 joueurs NBA les plus âgés avec un contrat en cours

Dans le monde du sport, il est de plus en plus courant de voir des courses d’une longévité insoupçonnée il y a des années, avec des joueurs concourant avec honneur sur le point de 40 ans et apportant leur expérience et leur sagesse de jeu dans des équipes aux aspirations du ring. Dans la NBA saison 2021/22 Il y aura beaucoup de joueurs vétérans qui se donneront la chance de goûter à la gloire et d’encadrer les jeunes, parmi lesquels les plus âgés sont les suivants :

Udonis Haslem: 41 ans

André Iguodala: 37 ans

Carmelo Anthony: 37 ans

James Lebron: 36 années

Paul Millsap: 36 années