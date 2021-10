Les 5 meilleures campagnes marketing que nous ayons jamais vues (et comment bricoler)

En tant que consommateurs, nous sommes inondés de campagnes marketing ciblées toute la journée, tous les jours.

Mais le fait est qu’il existe des campagnes marketing – codes promotionnels, e-mails marketing, publications sur les réseaux sociaux, annonces de recherche, etc. – et puis il y a le MARKETING. CAMPAGNES. Celles dont vous parlez ou que vous partagez avec les autres. Celles qui vous font voir une marque d’une manière totalement différente. Ceux dont vous vous souvenez.

Maintenant, tout le monde n’est pas Spotify ou n’a pas un budget de la taille d’un panneau d’affichage, mais nous pouvons en apprendre beaucoup en examinant certaines des meilleures campagnes marketing. Alors aujourd’hui, nous allons couvrir:

Qu’est-ce qu’une campagne marketing exactement. Les différents types de campagnes marketing et leurs exigences. Cinq exemples des meilleures campagnes marketing que nous ayons jamais vues.

Chacun viendra avec des conseils à emporter afin que vous puissiez émuler, dupliquer et itérer sur chacun de ces exemples.

Qu’est-ce qu’une campagne marketing ?

Le terme « campagne de marketing » est assez large et peut signifier beaucoup de choses. Je l’ai défini ici comme un projet exécuté pour conduire une action spécifique et réalisé à travers un ou plusieurs canaux. Par exemple, vous pourriez lancer une campagne marketing gratuite et tout mettre en œuvre sur les réseaux sociaux. Ou vous pouvez envoyer des e-mails à ce sujet, écrire des articles de blog à ce sujet, demander à un influenceur de faire passer le mot, etc.

Les campagnes marketing sont conçues pour atteindre un objectif spécifique, comme augmenter le trafic sur le site Web, augmenter les ventes d’un produit ou service particulier, ou inciter davantage de personnes à essayer un outil gratuit. Ils ont également généralement des délais spécifiques qui leur sont attribués afin de tester, d’analyser et d’optimiser avec précision.

Il y a beaucoup de choses qui entrent dans une campagne marketing réussie :

Qui: Quels segments d’audience ciblez-vous ? Nouveaux clients? Clients dormants ? Utilisateurs d’un service particulier que vous proposez ?Quoi: Que faites-vous la promotion, et quels sont les atouts nécessaires pour la campagne ?Où: Où allez-vous mener la campagne ? Réseaux sociaux, e-mail, site Web, hors ligne ?Lorsque: Quand prévoyez-vous de lancer, d’exécuter et de clôturer la campagne ?Pourquoi: Pourquoi menez-vous la campagne ? Quels objectifs à court et à long terme vise-t-il ?Comment: Comment chaque élément de contenu fonctionnera-t-il ensemble pour maximiser le succès de la campagne ?

Types de campagnes marketing

Il existe de nombreuses façons de tirer parti des campagnes marketing pour atteindre vos objectifs marketing. Jetons un coup d’œil à certains types de campagnes marketing que vous pouvez exécuter.

1. Lancer des campagnes

Pour ceux d’entre nous qui aiment travailler pour des startups, vous êtes probablement familier avec l’agitation d’essayer d’obtenir de tout nouveaux lancements devant un public, que ce soit pour un nouveau produit, service ou fonctionnalité.

C’est l’occasion parfaite pour une campagne de marketing! Selon la taille de votre lancement, vous souhaiterez peut-être une presse complète sur toutes vos plateformes marketing. Pour les lancements en particulier, pensez à inclure :

Communiqué de presseArticles de presse ou sponsoringArticle de blog rédigé par des parties prenantesContenu syndiqué sur LinkedIn ou MediumCampagnes publicitaires sur les plateformes socialesInfluenceur ou support réseau

La campagne de lancement de l’iPod a si bien fonctionné qu’Apple utilise toujours ce type d’imagerie et de copie pour ses appareils portables.

Pour obtenir des conseils sur ce type de campagne, consultez 12 façons de promouvoir efficacement un nouveau produit ou service.

2. Campagnes de promotion des ventes

Vous songez à réduire le prix d’un service pour une durée limitée seulement ? Améliorer votre produit de pain et de beurre? Cela ressemble à un bon moment pour commercialiser cela grâce à une campagne de marketing à durée limitée.

Vous devrez communiquer avec vos clients existants pour les informer de la remise ou de la nouvelle UX, et vous pouvez essayer de les exploiter pour faire passer le mot.

Tu auras besoin:

Voici une liste de promotions des ventes que vous pourriez utiliser pour une campagne comme celle-ci.

3. Campagnes de marketing événementiel

Les conférences font enfin leur grand retour ! Cela me touche de près, car je suis à fond dans la planification des parrainages de conférences, des conférences et des conceptions de stands. Sans parler d’assister à webinaire après webinaire sur “comment” ceci et “comment” cela.

Pour vous assurer que les gens assistent à votre webinaire, se présentent à votre atelier ou achètent des billets pour la conférence que vous organisez, incluez certains de ces documents :

E-mails goutte à goutteSensibilisation individuellePage de destination avec formulaire d’inscriptionAvoirs sociaux partageables

Une explosion du passé de WordStream.

Besoin d’idées de marketing événementiel ? Ne cherchez pas plus loin que ces 11 idées de marketing événementiel pour la création de marque.

4. Beaucoup d’autres campagnes marketing

Ce ne sont là que trois des nombreux types de campagnes marketing. La liste s’allonge encore et encore, en fonction de vos objectifs, de la situation de votre entreprise et de ce que vous définissez comme une campagne marketing.

Par exemple, en voici d’autres à considérer :

Campagnes de marketing de réengagement : pour faire revenir les clients dormants ou anciens.Campagnes marketing spécifiques à un produit ou à un service : pour promouvoir un produit ou un service existant qui a besoin d’un peu plus d’amour.Campagnes marketing de rebranding : Rien de tel que de montrer votre nouveau relooking au monde.

Sans plus tarder, entrons dans quelques exemples ! Vous pouvez les utiliser pour inspirer votre prochaine campagne marketing, susciter un peu de créativité pour la campagne actuelle ou vous aider à planifier une feuille de route.

Les meilleures campagnes marketing que nous ayons vues et ce que nous pouvons en apprendre

Vous trouverez ci-dessous cinq excellents exemples de campagnes marketing bien menées. Je parlerai également de la façon dont vous pouvez les appliquer à vos propres campagnes.

1. Deux types de personnes (Apple)

Bien avant que le Mac ne soit un « livre » et lorsque les ordinateurs personnels étaient un luxe, Apple a lancé le Lisa, le tout premier ordinateur équipé d’une souris. Leur campagne de lancement comprenait une publicité télévisée mettant en vedette Kevin Costner.

Non, ce n’était pas la première campagne de marketing d’influence. En fait, c’était un Kev d’avant la célébrité.

Et non, le Lisa n’a jamais décollé.

C’est le script de cette publicité qui en fait une campagne si caractéristique : « C’est pourquoi nous fabriquons les ordinateurs personnels les plus avancés au monde. Et pourquoi bientôt, il y aura peut-être deux sortes de personnes : celles qui utilisent des ordinateurs et celles qui utilisent des pommes.

Regardez la publicité ici.

À emporter : restez attaché à la voix de votre marque

Comme vous pouvez le voir, « Pensez différemment » est peut-être le slogan marketing actuel d’Apple, mais c’est son message depuis les années 80. englobe l’histoire de leur message de marque. Vous ne pouvez pas vraiment marquer votre entreprise sans cohérence, et Apple a fait preuve de diligence raisonnable dans ce domaine au cours des trois dernières décennies.

2. Opération Père Noël (USPS)

Je suis fasciné par USPS. Je veux dire, à quel point est-il absolument époustouflant de pouvoir mettre un papier collant bon marché sur une enveloppe, le mettre dans une boîte à l’extérieur de votre maison, et il finira par magie à des milliers de kilomètres ?!

Mais je m’égare. Avec l’Opération Père Noël, l’USPS encourage les enfants à écrire des lettres au « pôle Nord », alias un centre de collecte qui publie des photos des lettres en ligne. Les participants peuvent ensuite lire ces lettres et répondre à une ou plusieurs des demandes contenues dans la lettre en postant un colis à l’enfant.

Source de l’image

Ainsi, bien que cette campagne de marketing ait contribué à attirer davantage d’entreprises vers USPS, c’était d’une manière caritative qui a permis à tout le monde de se sentir bien.

À emporter : impliquez un troisième bienfaiteur dans votre campagne

Toutes les campagnes marketing sont techniquement gagnant-gagnant : vos clients obtiennent l’offre intéressante dont vous faites la promotion, et vous obtenez leur entreprise. Mais avec une campagne de marketing caritative, vous pouvez opter pour un gagnant-gagnant-gagnant. Le troisième bienfaiteur ici, les enfants des communautés mal desservies, incite à la fois USPS et ses clients à tirer le meilleur parti de cette campagne marketing. Nous aimons tous acheter des produits qui ont également un impact positif sur notre société.

Rendez-vous ici pour d’autres idées de campagnes marketing liées à une cause.

3. Ce qu’Agnès a vu (Jeux olympiques de Tokyo)

Cette publicité inspirante présente la plus ancienne olympienne vivante (Agnes Keleti) ainsi que plusieurs moments olympiques incroyables qui se sont produits au cours de sa vie. « What Agnes Saw » la représente en train de voir la torche et les milliers d’athlètes comme elle.

Si cela ne vous tire pas sur les cordes de votre cœur ou ne vous donne pas envie de vous lever et de faire quelque chose, vous pourriez ne pas avoir de cœur. Je vais être honnête, je n’avais pas l’intention de regarder les Jeux Olympiques cette année. Principalement parce que je n’ai pas de télévision par câble (par opposition à OTT). Mais après être tombé sur les doux souvenirs d’Agnès, j’ai volé une connexion au plan de câble de mes parents.

À emporter : essayez une campagne « regarder en arrière » qui montre vos réalisations, vos défis ou même vos erreurs

Les Jeux Olympiques sont un événement pas comme les autres. Et chaque année, ils ont lieu est si différent de la précédente ; les lieux, les cultures, les événements géopolitiques et les athlètes influencent tous la composition des jeux.

Ce que cette campagne de marketing des Jeux olympiques nous montre, c’est comment relever les différents défis et réalisations. Ne craignez pas où vous avez été et célébrez où vous allez.

En pratique, cela signifie s’excuser pour tout acte répréhensible et montrer à vos clients comment vous le corrigez (reconnaître vos erreurs a ses avantages, vous savez). Ou peut-être est-il mieux illustré en montrant les générations de famille qui ont travaillé pour développer la formule parfaite pour votre entreprise.

4. Prime Day (Amazon)

En 2015, Amazon a organisé son premier Prime Day en tant que campagne pour attirer plus d’abonnés Amazon Prime. Et oh mon garçon, ça a marché. Si bien qu’ils organisent toujours plusieurs jours de Prime Day six ans plus tard.

A emporter : offrez un petit plus pour la fidélité

Si vous êtes une entreprise par abonnement, retirez une page du livre d’Amazon et offrez à vos abonnés un petit quelque chose en plus pour leur fidélité. Quelque chose qui rendra leurs amis et leur famille si jaloux qu’ils voudront s’abonner à votre service dès qu’ils le pourront.

Je suggère toujours des trucs gratuits, parce que les gens aiment les trucs gratuits. En fait, le gymnase où je vais a récemment organisé une « Journée des membres » axée sur des jeux amusants et des cadeaux pour leurs membres. Ils ont même brassé une bière signature pour l’événement !

5. Où sont mes Quais ?

Comment pourrions-nous ne pas inclure une campagne de marketing d’influence ici ? Et non, je ne vais pas parler d’un certain gélifié/thé/supplément amaigrissant…

Where are my Quays est la campagne d’influence ultime. Est-ce que quelqu’un se souvient quand Chrissy Teigen a fait exploser les lunettes de soleil Quay en 2019 ?

Tout le monde * devait avoir * une paire de ces lunettes de soleil gigantesques après que le comédien / mannequin / bébé maman de John Legend les ait approuvées à travers une série de publicités et de plug-ins sur les réseaux sociaux.

Excellent mouvement, Quay. Bien que mon visage d’enfant soit malheureusement trop petit pour n’importe lequel de leurs produits, j’ai moi aussi été victime de la campagne. Vous pouvez trouver mes lunettes de soleil sur Poshmark, veuillez me les enlever des mains.

À emporter : recherchez une véritable approbation

Tout d’abord, connaissez votre public. Qui essayez-vous d’atteindre ? Qui est dans leur sphère d’influence ? Et comment pouvez-vous faire correspondre la personne dans sa sphère d’influence avec votre produit ?

Travailler avec des influenceurs n’est pas facile. Mais, d’après mon expérience, parfois le bon influenceur tombera sur vos genoux (c’est-à-dire vous enverra un argumentaire par e-mail). Vous voulez quelqu’un qui aime votre produit autant que vous, car une véritable approbation ne peut pas être truquée.

Quelles sont les meilleures campagnes marketing que vous ayez vues ?

Bien que ce ne soient que quelques-unes de mes campagnes marketing préférées, ce n’est certainement pas une liste exhaustive. Et vous, les fous du marketing, continuez à proposer des idées créatives. Alors envoyez-nous vos favoris et nous l’ajouterons peut-être à la liste !