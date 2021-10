Les 5 meilleures choses à dire à un client en colère ou contrarié

J’ai récemment été interviewé par Mario Martinez sur son podcast Modern Selling. Il a raconté comment il a envoyé un e-mail au PDG d’une entreprise, et dans un laps de temps incroyablement court, son téléphone a sonné, et vous pouvez deviner qui c’était… le PDG.

En état de choc, au lieu de se lancer dans la raison de l’e-mail de réclamation, mon ami lui a demandé : « Comment allez-vous ? »

Le PDG a dit : « Je ne vais pas bien. C’est parce que tu ne vas pas bien. Il faisait référence à la plainte et au fait que mon ami n’était pas satisfait du produit de son entreprise.

Cela m’a fait réfléchir aux meilleures façons d’entamer une conversation avec un client qui se plaignait ou était contrarié. Bien sûr, il peut y avoir quelques plaisanteries pour accueillir un client dans la conversation. Ensuite, ce qui est dit ensuite est ce qui est important. Voici donc quelques lignes que les clients aiment entendre. Ils montrent de l’inquiétude, de l’empathie et créent un sentiment de confiance. Bien fait, ils contribuent à renouveler le désir du client de poursuivre la relation d’affaires.

« Désolé! » Bien sûr, toute phrase qui commence par de véritables excuses est un bon moyen de répondre au client qui se plaint. Il y a plusieurs façons de dire : « Je suis désolé. » « Je peux comprendre pourquoi vous êtes contrarié. Je le serais aussi si cela m’arrivait. C’est une grande déclaration d’empathie. C’est une façon de dire « Vous avez raison » et cela montre que vous êtes en relation avec le client. « Je suis content que vous ayez appelé. Je m’appelle ____ (remplissez le champ vide) et je suis là pour prendre soin de vous. Cela indique un certain niveau d’appropriation. « Nous devons faire quelque chose à ce sujet tout de suite. » Cela crée un sentiment d’immédiateté. S’il existe un moyen de résoudre le problème lors de cet appel, vous êtes sur la bonne voie pour résoudre votre plainte avec succès. Au minimum, discutez du moment de la résolution. « Travaillons ensemble. » Cette déclaration établit un lien avec le client. Ils deviennent un contributeur à la solution. Le client peut même avoir l’impression « qu’il a un ami à l’intérieur ».

Si des promesses ou des engagements sont pris, tels que « Vous devriez avoir de nos nouvelles d’ici la fin de la journée », assurez-vous de les respecter. Sinon, tous les efforts seront vains. Et, une fois la conversation terminée, n’oubliez pas de dire « Merci ». Ce qui a commencé comme un Moment de Misère pour le client se termine comme un Moment de Magie®. Assurez-vous que les clients savent à quel point vous appréciez leur entreprise et à quel point vous avez hâte de les servir à nouveau.

Auteur : Shep Hyken

