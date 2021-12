Les 5 meilleures crypto-monnaies à acheter en décembre | Invezz

Les crypto-monnaies ont été très volatiles au cours des deux premières semaines de décembre. Bitcoin a culminé à 57 000 $ avant d’entrer dans un marché baissier. Aujourd’hui, les ours poussent le support à 47 000 $, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse pour le marché dans son ensemble.

Les catalyseurs qui ont contribué à déclencher la récession comprennent l’apparition de variantes d’omicron et l’ouverture de la Réserve fédérale pour augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu pour lutter contre l’inflation.

Cela dit, la demande d’actifs numériques reste élevée, en particulier au niveau institutionnel. Il se passe également beaucoup de choses en termes de développement technologique avec l’espace crypto. Cela signifie que la baisse actuelle est une opportunité parfaite pour acheter. Vous trouverez ci-dessous quelques crypto-monnaies parfaites à acheter en décembre, avec un objectif de 2022.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC / USD) est le roi des crypto-monnaies et représente environ 40 % des parts de marché, ce qui en fait un incontournable dans le portefeuille de tout investisseur. Novembre a été un mois mouvementé alors que Bitcoin a atteint son niveau record d’un peu moins de 69 000 $ avant d’entrer sur le territoire du marché baissier à la fin de la semaine dernière à la suite de l’annonce d’une nouvelle variante du coronavirus appelée omicron. Depuis lors, il est dans une tendance baissière et exerce actuellement une pression sur le support à 47 000 $. Cela dit, l’adoption est en croissance. Récemment, El Salvador a acheté la baisse, un indicateur qu’ils sont positifs quant aux perspectives à long terme pour Bitcoin. L’adoption institutionnelle étant également en hausse et le Bitcoin étant un atout rare, il ne fait aucun doute que l’adoption augmentera également. Cela fait que Bitcoin vaut la peine d’être acheté en décembre.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH / USD) est toujours l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter aujourd’hui, et pour cause. Avec la domination du marché d’Ethereum à plus de 21%, il est devenu encore plus dominant que Bitcoin au cours de ces 30 jours volatils du 5 novembre au 5 décembre, lorsque les deux étaient en hausse de 10%. Contrairement à Bitcoin, dont la part de marché a diminué de 6 points de pourcentage au cours de cette période, Ether a augmenté de près de 15% alors que les jeunes affluaient vers la finance décentralisée (DeFi) en utilisant Ethereum, la monnaie numérique de choix parmi les passionnés de technologie. Avec Ethereum prêt à traiter pleinement ses problèmes d’échelle d’ici 2022, la demande est susceptible de monter en flèche dans une large mesure. Cela en fait l’un des meilleurs investissements en crypto-monnaie pour décembre 2021.

Solana (SOL)

Alors que l’année tire à sa fin, il est clair qu’il n’y a pas de ralentissement pour les crypto-monnaies. Les prix ont peut-être baissé ces derniers jours, mais les niveaux d’adoption de la technologie ont grimpé en flèche. Une crypto-monnaie, en particulier, a attiré notre attention : la hausse de Solana de 0,01% de part de marché à un niveau record de 2%.

Solana (SOL / USD) a été motivé par ses faibles coûts et son évolutivité inégalée. Cela en a fait un favori des développeurs, en particulier dans les espaces DeFi et NFT. La même chose s’est reflétée dans le prix de Solana, dont la valeur a grimpé de plus de 2 000% cette année.

Le domaine DeFi – caractérisé par des contrats intelligents, des écosystèmes sans confiance et l’élimination sans vergogne des contrôleurs financiers tiers tels que les banques ou les bourses centralisées – est prêt non seulement à continuer de croître, mais également à évoluer vers de nouveaux sommets à mesure que les développeurs en trouvent plus. ces technologies au fil du temps. sur! Cela signifie que la demande de Solana ne fera qu’augmenter avec le temps.

Quiconque souhaite avoir une opportunité d’investissement garantie en décembre, Solana vaut la peine d’être ajouté à un portefeuille en décembre.

Pièce Binance (BNB)

Binance Coin (BNB / USD) est peut-être le troisième plus gros jeton par capitalisation boursière, mais il ne représente que 4% de toutes les crypto-monnaies. Cela vous donne beaucoup d’espace pour grandir à l’avenir. Il a augmenté régulièrement ces derniers mois et est l’un des plus performants parmi les crypto-monnaies à grande capitalisation cette année.

L’élan de Binance Coin a beaucoup à voir avec le fait que c’est le jeton qui alimente l’écosystème Binance. La pièce BNB peut être utilisée comme devise sur la bourse Binance ou pour payer des frais sur les plateformes d’affiliation Binance et Binance telles que Binance Smart Chain. Cela lui a donné un énorme coup de pouce au fil des ans.

Binance a été fondée en 2017 lorsqu’ils ont levé 15 millions de dollars via des ICO (offres initiales de pièces). Ils hébergent actuellement plus de 500 paires de trading, et le nombre augmente chaque jour. Compte tenu de l’innovation constante de Binance, vous pouvez vous attendre à ce que les cas d’utilisation et la valeur de Binance Coin augmentent avec le temps.

Cela fait du BNB l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter en décembre et à profiter du ralentissement actuel du marché. De plus, Binance propose une pièce brûlée en BNB chaque trimestre. Cela devrait exercer une nouvelle pression à la hausse sur la BNB en 2022 et au-delà.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX / USD) a été fondée par un groupe de chercheurs en informatique affilié à l’Université Cornell. Avalanche a fait ses débuts grâce à une offre initiale de pièces en 2020 et a levé 30 millions de dollars auprès d’Andreessen Horowitz et d’autres investisseurs institutionnels.

Alors qu’il a commencé avec un peu plus de 3 $ par jeton AVAX (le nom de cette pièce), AVAX a récemment atteint des sommets de plus de 90 $.

Tout cela grâce au réseau en expansion rapide d’Avalanche qui consomme rapidement la part de marché d’Ethereum dans l’espace blockchain de la plate-forme. L’équipe derrière Avalanche vise ouvertement à surpasser Ethereum, et si le taux de croissance actuel est valide, alors il y a une possibilité.

Avalanche est l’une des blockchains de plate-forme les moins chères et hautement évolutives du marché. Cela signifie que la demande ne fera qu’augmenter, en particulier sur les marchés NFT et DeFi. Cette croissance se reflétera dans la valeur d’AVAX au fil du temps. Cela en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter en décembre, surtout maintenant que le marché a chuté.

Et maintenant quoi

Toutes les crypto-monnaies ci-dessus ont le potentiel de doubler ou tripler votre argent. Bien qu’ils puissent rester dans le rouge tout au long du mois de décembre, ils peuvent offrir les rendements les plus élevés une fois les marchés stabilisés. Ses fondamentaux sont corrects et les cours sont également parfaits après une baisse de plus de 10 %.

