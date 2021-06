Les 5 meilleures défenses de l’Euro 2020

04/06/21 à 21:03 CEST

L’heure de la consécration de Matthijs de Ligt

Il a 21 ans et nombreux sont ceux qui le considèrent déjà comme mort. De Ligt a étonné le monde avec l’Ajax commandant une défense qui a conduit l’équipe néerlandaise aux demi-finales de la Ligue des champions et a organisé une exposition en éliminant le Real Madrid. Puis il a signé pour la Juventus et, malgré sa victoire en Serie A, il est vrai que sa performance a légèrement baissé.

Cependant, le défenseur central continue d’être l’un des hommes les plus recherchés du marché et dans un Euro 2020 dans lequel Virgil van Dijk, le véritable leader de la défense tulipe, ne pourra pas être, De Ligt devra prendre des gallons et mettre la pression sur le dos. Van Dijk continue de se remettre de sa grave blessure au genou et tous les regards sont désormais braqués sur le très jeune Matthijs, qui doit justifier l’attente autour de lui.

Kyle Walker, toutes les assurances du côté

Nous affrontons l’une des équipes anglaises les plus fortes de ces dernières années et l’un de ses piliers se trouve sur le côté droit. Walker vient de tomber en finale de la Ligue des champions avec Manchester City, mais il a déjà la puce Euro 2020. Cette saison, il a joué à tour de rôle avec Joao Cancelo et a disputé 22 matchs en tant que titulaire en Premier League, mais avec l’Angleterre, il devrait être indiscutable.

C `est vrai que James Reece peut faire de l’ombre, mais la chose normale est que le joueur de Chelsea et le joueur de City peuvent même coexister dans le même onze de départ. Ils ne font pas partie des grands favoris, mais cette Angleterre veut faire quelque chose de grand à l’Euro 2020.

Raphael Varane et son avenir, des reprises en continu

C’est l’un des noms qui va capitaliser sur les couvertures de toute l’Espagne. Raphaël Varane est l’un des piliers du Real Madrid… mais il peut arrêter de l’être. Son avenir est dans l’air et au milieu de tout ce tsunami informatif vient un Euro 2020 où il est clairement favori pour soulever le titre avec la France.

Pour les “bleus”, il n’y a nulle part où les attraper. Où que l’on regarde, ils ont des joueurs et le banc de cette sélection serait un starter dans n’importe quel autre sans aucun doute. La chose normale est que Varane est le titulaire incontesté au centre de l’arrière et que son partenaire de danse est KimpembeBien qu’avec la quantité d’alternatives dont Deschamps dispose, on ne sait jamais.

Aymeric Laporte, la signature de dernière minute

Cela a été vu et pas vu. L’Espagne a déjà une centrale pour l’Euro 2020 et ce n’est pas n’importe qui. Aymeric Laporte vient dans l’équipe de Luis Enrique pour être important et débutera dans une équipe qui fait partie des couverts de la compétition. La nouvelle de sa nationalisation est arrivée comme une bouffée d’air frais et maintenant la seule question est de savoir qui sera son partenaire de défense.

Il vient de tomber en finale de Ligue des champions avec City contre Chelsea Et s’il n’a pas beaucoup joué cette saison (14 départs en Premier League), tous ceux qui l’ont vu jouer savent que ce gamin est une bombe.

Rubén Dias, le mur portugais

S’il y a une équipe qui peut faire de l’ombre à la France, c’est bien le Portugal. Ce sont les champions d’Europe actuels et ils viennent à ce tournoi avec l’intention de revalider le titre. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva… la liste des stars portugaises est interminable, mais en défense elles ne sont pas mal servies non plus.

Rubén Dias a été l’une des révélations de l’année avec Manchester City. Il a pratiquement tout joué… et personne ne peut franchir le mur portugais. Avec lui, nos voisins sont des candidats clairs pour le titre et, avec Pepe, il forme l’une des paires de défenseurs centraux les plus redoutables du championnat.