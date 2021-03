Les 5 meilleures offres d’appareils Amazon à ne pas manquer cette semaine – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous pouvez presque toujours trouver au moins une douzaine d’offres sur les appareils Amazon à tout moment, offrant des remises importantes sur tant de produits les plus populaires de la marque. Au cours de la première quinzaine de mars, cependant, il n’y a eu aucun accord à proprement parler. C’était si rare que nous ne savions pas vraiment ce qui se passait. Les seules remises trouvées sur le Page des offres d’appareils Amazon étaient quelques ventes à durée limitée d’articles usagés et remis à neuf. C’est du jamais vu!

Cette semaine, nous avons enfin compris pourquoi les offres d’appareils Amazon étaient si rares au cours des deux premières semaines de mars: Amazon sauvegardait toutes ses offres d’appareils Amazon les plus chaudes cette semaine! Il y a des tonnes d’offres impressionnantes d’appareils Amazon sur le site en ce moment et nous les avons explorées et avons choisi les meilleures. Les exemples incluent le Écho automatique qui ajoute Alexa à votre voiture pour seulement 24,99 $, 100 $ de réduction sur le Système Wi-Fi maillé eero Pro, et Ring Video Doorbell offres à partir de seulement 84,99 $. Maintenant que nous sommes vendredi, il y a de fortes chances que ces accords soient sur le point de disparaître.

Le nom Amazon est à peu près synonyme de «bonne affaire» à ce stade, de sorte que les acheteurs s’attendent toujours à trouver des prix avantageux sur tout ce qu’ils recherchent. Bien sûr, c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les propres appareils d’Amazon, qui semblent toujours être mis en vente avec des remises importantes.

Vérifiez Page des offres d’appareils Amazon sur le site d’Amazon et vous pouvez vous attendre à trouver entre 10 et plusieurs dizaines d’annonces en vente avec des remises importantes. En plus de cela, ils sont souvent mis en vente avec des remises très importantes qui sapent les produits concurrents d’autres marques. Dans cet article, nous avons rassemblé nos 5 offres d’appareils Amazon préférées que vous pouvez obtenir dès maintenant. Il y a de fortes chances que la plupart ou la totalité de ces offres disparaissent aujourd’hui ou au cours du week-end, c’est donc votre dernière chance de participer à l’action.

Écho automatique

À 50 $, le Écho automatique est la pièce de puzzle manquante dans votre quête pour avoir accès à l’assistant vocal Alexa bien-aimé d’Amazon, où que vous soyez. Contrairement à l’Echo Dot qui coûte le même 50 $, ce gadget est conçu pour aller dans votre voiture. Il se connecte à votre système stéréo via Bluetooth ou via un port d’entrée auxiliaire, puis il se connecte également à votre smartphone pour la connectivité. Avec 8 micros et la technologie de champ lointain d’Amazon, il vous donne ensuite accès à toutes les excellentes compétences Alexa que vous aimez.

50 $ est plus que juste pour un appareil Alexa essentiel comme celui-ci, mais vous pouvez acheter Echo Auto dès maintenant sur Amazon pour seulement 29,99 $.

Ring Video Doorbell

De nos jours, il va sans dire que tout le monde devrait avoir un Ring Video Doorbell. On pourrait vous pardonner il y a quelques années de ne pas en avoir, car le coût était prohibitif pour de nombreuses personnes. Maintenant, cependant, les prix commencent à seulement 100 $ pour les modèles les plus récents et les meilleurs, et cette semaine, il y a une réduction qui fait baisser le prix à seulement 84,99 $. Cette petite somme vous donne le modèle de dernière génération avec un flux vidéo 1080p cristallin, la prise en charge d’Alexa et bien plus encore.

Ring Video Doorbell 3 Plus

Cette offre ci-dessus pour la sonnette Ring d’entrée de gamme est excellente, mais que se passe-t-il si vous voulez des cloches et des sifflets supplémentaires? D’autres modèles coûtaient 250 $ ou plus aussi récemment que l’an dernier, mais ce n’est plus le cas. Le Ring Video Doorbell 3 Plus regorge de fonctionnalités de pointe telles que le pré-roll, une fonctionnalité qui permet d’économiser 4 secondes supplémentaires de vidéo avant même qu’un événement de mouvement ne soit déclenché. À quel point cela est cool?!

Ce modèle se vend généralement 200 $, et ce prix est plus que juste pour toutes les fonctionnalités intéressantes que vous obtenez. Aujourd’hui, cependant, vous pouvez l’obtenir pour seulement 169,99 $.

Fire TV Stick

Les classiques ne se démodent jamais et ceux d’Amazon Fire TV Stick est définitivement un classique. Pour seulement 40 $, vous obtenez le logiciel Fire TV bien-aimé d’Amazon sur un petit dongle qui se cache derrière votre téléviseur. Vous obtenez également une télécommande vocale Alexa avec des boutons universels supplémentaires pour contrôler votre téléviseur, ainsi que toutes les applications et chaînes dont vous pourriez avoir besoin.

Le Fire TV Stick d’Amazon vaut chaque centime à 40 $, mais cette semaine, le prix a été réduit à seulement 29,99 $. Ne ratez rien!

Système WiFi maillé Amazon eero Pro

Les solutions Wi-Fi maillé ont explosé en popularité il y a quelques années, mais il semble que le battage médiatique entourant la plupart des marques s’est estompé assez rapidement. C’est peut-être parce que de nombreux critiques ont désigné les systèmes de maillage d’eero comme les meilleurs du secteur.

Depuis, Amazon a acquis eero et a publié quelques modèles de mailles mis à jour. L’un des mieux notés est le 500 $ Pack de 3 systèmes WiFi maillé eero Pro, qui couvre une maison jusqu’à 6000 pieds carrés avec une connexion Wi-Fi tri-bande ultra-rapide. 500 $ est en fait un prix assez juste pour ce système, mais il est actuellement en vente à 399 $.

