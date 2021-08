Les 5 meilleures performances de la NFL Preseason Semaine 2

La deuxième semaine de pré-saison est dans les livres, et dans de nombreux cas autour de la ligue, c’était notre première chance de voir des partants. La plupart des équipes ont adopté une approche conservatrice avec leurs meilleurs talents au cours de la semaine 1, comme d’habitude. Nous avons donc commencé à mieux comprendre comment les équipes se présentent avec la majorité de leur alignement.

Cela vient toujours avec la disposition “il est tôt”, mais voici qui s’est démarqué au cours de la semaine 2.

N° 1 : Sam Eguavon, LB, Dauphins de Miami

7 plaqués, 4 sacs, 1 sécurité

Les matchs de pré-saison ont été conçus pour des gars comme Sam Eguavon, et sa performance cette semaine est de loin la meilleure histoire de pré-saison à ce jour. Ce fut une semaine extrêmement émouvante pour Eguavon, qui a raté l’entraînement deux jours – normalement quelque chose qui préfigure la fin d’un rêve de la NFL lorsque vous êtes un gars marginal sur la liste. Ce n’est pas juste, mais être incapable de pratiquer peut souvent être la fin. Au lieu de cela, le joueur de 28 ans a réussi son tir contre les Falcons et l’a réussi.

Jouant 38 snaps samedi, Eguavon était une force absolue sur le terrain. Apparemment impliqué dans chaque gros jeu sur le terrain, il a éclipsé le total de sa carrière dans la NFL en un match. Oui, c’est la pré-saison. Non, je m’en fiche. Quand on lui a demandé après le match quand il avait joué pour la dernière fois comme ça, il a ri en disant « La dernière fois que j’ai eu quatre sacs ? Mon rêve d’hier soir.

C’était un match de déclaration d’un joueur qui n’a pas été repêché en 2015 et a passé trois ans dans la Ligue canadienne de football. Un match de pré-saison n’est peut-être pas suffisant pour verrouiller une place dans l’alignement, mais c’est un sacré début.

N° 2 : Mitchell Trubisky, QB, Billets de bison

20 sur 28, 221 verges, 1 TD

C’était le jeu de vengeance de Trubisky, et hoo boy a-t-il décidé de partir. Cela obtient un très léger avantage pour les meilleures performances cette semaine pour deux raisons principales : Premièrement, le récit du jeu de vengeance qui rapporte réellement est amusant, et j’aime récompenser le plaisir. Deuxièmement, qui attendait quoi que ce soit de Trubisky contre les partants des Bears? Sérieusement.

Écoutez, de toute évidence, il a toujours eu le potentiel – mais cela n’a vraiment jamais été réalisé à Chicago. Ce que nous avons vu à Trubisky avec l’attaque de Buffalo était une différence si nette. Il s’est comporté comme le leader qu’il n’a jamais vraiment été avec les Bears et a joué un football précis et sans erreur tout en n’ayant pas peur de prendre de gros coups dans le champ lorsqu’ils se sont présentés.

De toute évidence, il n’y a aucune chance qu’il défie un poste de départ avec Josh Allen sur la liste, mais ce sera une histoire fascinante à regarder. Trubisky n’a conclu qu’un contrat d’un an et pourrait devenir un acteur très important de l’agence libre au printemps prochain.

N° 3 : Zach Wilson, QB, Jets de New York

9 sur 11, 128 verges, 2 TD

Les fans des Jets en avaient vraiment, vraiment besoin. Wilson n’a pas joué dans le premier match de pré-saison des Jets, et il aurait été déçu à l’entraînement jusqu’à ce point avec un jeu incohérent. Ainsi, le voir dans un match réel sous le feu réel et en plein essor doit provoquer un léger soupir de soulagement.

L’une des étapes les plus importantes à franchir pour un jeune quart-arrière est de développer une relation avec un receveur n°1. Wilson a trouvé cela avec Corey Davis, qui a capté quatre passes pour 70 verges. L’absence d’un véritable récepteur haut de gamme a été un énorme problème pour New York pendant des années, et bien que tôt, il semble qu’ils en aient maintenant trouvé un.

Si ce rapprochement entre Wilson et Davis se poursuit dans la saison, nous pourrions assister à une campagne de recrues vraiment réussie.

N°4 : Jacoby Brissett, QB, Miami Dolphins

8-of-8, 99 yards, 1 TD

Je suis un aspirant à la perfection, et ce n’était pas non plus un truc de dink and dunk. Lorsque vous faites en moyenne 12,4 verges par tentative, vous obtenez un match d’élite – et trouver la perfection en faisant cela est tout simplement spécial.

Brissett est en passe de devenir le prochain Ryan Fitzpatrick, j’en suis convaincu. Il sera meilleur qu’une poignée de partants chaque année, mais ils obtiendront des tirs à cause de leur repêchage. Il sera donc toujours une menace, sortira et disputera une poignée de matchs incroyables, puis signera avec la prochaine équipe ayant besoin d’un vétéran pour l’aider.

C’est le travail le plus intelligent de la NFL, et Brissett va prendre le relais.

N° 5 : JJ Taylor, RB, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

12 courses, 93 yards, 1 TD — 3 réceptions, 18 yards

Alors que tout le monde se concentre sur la bataille QB entre Cam Newton et Mac Jones, le concours offensif le plus intéressant des Patriots se déroule avec les demis. La Nouvelle-Angleterre a toujours eu cette approche stable du poste sans manquer d’un véritable dos d’élite, et cette année, elle a tout un embouteillage de gars tout aussi qualifiés qui tentent de se démarquer.

La semaine dernière, c’est Rhamondre Stevenson qui a marqué plus de 100 verges avec 12,7 verges par course, et cette semaine, Taylor a lui aussi joué un match. Ce qui est intéressant, ce n’est pas seulement que les Patriots dirigent bien le ballon, mais que leur ligne offensive a été vraiment, vraiment bonne jusqu’à présent. Ainsi, bien que nous ne sachions peut-être pas qui sort en tête de cette bataille de camp, de toute façon, les Pariotes ont l’air bien mieux offensivement qu’il y a un an à cette époque.

La Nouvelle-Angleterre totalise en moyenne 193 verges au sol par match cette pré-saison et n’a accordé qu’un seul sac. Surveillez cet espace à coup sûr.