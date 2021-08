Les 5 meilleures performances de recrues de la NFL lors de la semaine 1 de pré-saison

Nous avons eu notre premier aperçu d’une grande partie de la classe des recrues de la NFL 2021 au cours de la semaine 1 de la pré-saison, et honnêtement, jusqu’à présent, les choses ont l’air vraiment amusantes. Il y a une excitation considérable autour de cette classe tant vantée, et à juste titre.

Maintenant, je sais que nous devons avoir la mise en garde éternelle de « eh bien, c’est la pré-saison », et oui, je suis d’accord. Nous savons tous qu’il faut du temps pour voir comment un joueur peut vraiment s’adapter à la ligue, mais je suis d’avis qu’à mesure que les infractions collégiales créent de plus en plus de tendances qui saignent dans la NFL, la vieille idée de « il faut trois ans pour évaluer un joueur » s’est évaporé. Nous voyons qui un joueur est vraiment plus rapide que jamais, et bien qu’une semaine de pré-saison ne soit certainement pas suffisante pour rendre des verdicts, ce sont les performances qui m’ont le plus marqué.

N° 1 : Justin Fields, QB, Chicago Bears



14 sur 20, 142 verges, 1 TD, 106,7 QB – 5 courses, 33 verges, 1 TD

Je suis à 100% d’accord pour que vous soyez enthousiasmés par cela, fans de Bears – parce que vous devriez l’être. Gardez à l’esprit que Fields était censé être le gars du développement de la classe, le passeur qui avait besoin de temps. Il s’est heurté à une très bonne et profonde défense des Dolphins et a prouvé qu’il pouvait faire le travail.

Les statistiques sont évidemment bonnes, mais la qualité la plus impressionnante du jeu de Fields était ses actifs incorporels. La recrue a pris un départ difficile, n’a pas été submergée par le jeu, puis a finalement pris le relais. Nous savons tous que pour un choix de 1er tour, un match de pré-saison est vraiment assez insignifiant, mais Fields a joué comme s’il se souciait vraiment d’obtenir la victoire. C’est le genre de leadership et d’attention que le poste n’a pas eu à Chicago.

Si Fields donne une autre ou deux performances comme celle-ci, il n’y a absolument aucune justification à commencer Andy Dalton cette saison à Chicago.

No 2 : Rhamonde Stevenson, RB, Patriots de la Nouvelle-Angleterre



10 courses, 127 verges, 2 TD

Les Patriots manquent d’un indicateur depuis, eh bien, très longtemps. Incarnant le concept de porteur de ballon par comité, la Nouvelle-Angleterre entrait à nouveau dans la saison avec une énorme écurie de coureurs et de questions sur qui réussirait.

Maintenant, après une semaine, la recrue de quatrième ronde Rhamonde Stevenson fait tourner les têtes pour toutes les bonnes raisons. Ce n’était pas le cas de tous les Patriots qui couraient dans tout Washington, c’était spécifique à Stevenson. Alors que Sony Michel, Damien Harris et JJ Taylor luttaient pour atteindre ses 5,0 verges par course ou pire, Stevenson entamait plus du double.

Certainement quelque chose à regarder, car cela pourrait être très amusant.

N°3 : Terrace Marshall Jr., WR, Carolina Panthers



3 réceptions, 88 yards

La Caroline a peut-être d’énormes questions sur sa ligne offensive tout en faisant confiance à Sam Darnold pour être leur quart-arrière partant – mais il est possible que les Panthers aient trouvé un joyau à Terrace Marshall Jr.

L’ancien receveur de LSU a montré un potentiel de menace profond incroyable et a fait plus que prévu car il a eu un impact chaque fois qu’il a touché le ballon. Marshall ne commencera pas avec DJ Moore et Robbie Anderson sur la liste, mais la recrue a montré qu’il pouvait être le parfait récepteur de machines à sous au corps imposant dans la nouvelle tendance de la NFL consistant à mettre la taille et l’athlétisme au poste.

Gardez un œil sur lui au fur et à mesure que la pré-saison progresse, car les Panthers pourraient avoir sournoisement le meilleur corps de réception dont personne ne parle. Maintenant, si seulement ils trouvaient un quart-arrière pour en tirer parti. Je suppose que nous verrons si Darnold est prêt pour le travail.

N°4 : Patrick Surtain II, CB, Denver Broncos



1 interception, 1 TD, 2 passes défendues

Les meilleurs demi de coin de ce repêchage ont été salués à juste titre, et jusqu’à présent, Surtain II ressemble à tout ce que les Broncos espéraient et plus encore. C’est un joueur d’impact qui n’a pas été submergé par les Vikings et qui a été à la hauteur des éloges qu’il recevait de ses coéquipiers et entraîneurs au camp d’entraînement.

Denver cherchait désespérément une mise à niveau secondaire majeure dans une division qui compte Patrick Mahomes et Justin Herbert, donc le voir sortir sera une énorme aubaine.

Un faucon de balle au gros corps, Surtain a montré une incroyable capacité à jouer son homme tout en localisant le ballon dans les airs et en brisant les passes clés. C’est la position de demi de coin en un mot, vraiment – mais c’est souvent quelque chose qui prend plus de temps à saisir pour les recrues que Surtain II ne l’a montré.

N°5 : Jeremiah Owusu-Koramoah, LB, Cleveland Browns



8 plaqués, 1,0 sacs

Owusu-Koramoah a duré trop longtemps dans le repêchage, point final. Le parfait défenseur hybride, il a été un vol de deuxième ronde pour Cleveland et a fait ses débuts révélateurs. À l’aise pour soutenir son équipe dans la couverture des passes, précipiter le passeur et tenir le coup dans la surface – Owusu-Koramoah a inscrit sept plaqués en solo dans la victoire des Browns.

C’est un défenseur Swiss Army Knife qui excite les coordinateurs défensifs car il peut faire absolument tout ce qu’on lui demande. Cette flexibilité est incroyable dans une équipe qui disposait déjà d’une très bonne défense. Ce match a montré que les entraîneurs sont prêts à le déplacer et à le laisser être l’arme défensive qu’il était à Notre-Dame.

Ne soyez pas surpris une seconde si Owusu-Koramoah finit par être l’un des meilleurs défenseurs complets de la ligue cette saison. C’est à quel point ses débuts pour les Browns étaient prometteurs, et c’est vraiment excitant.