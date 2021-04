Les 5 meilleures tablettes avec un crayon pour dessiner ou écrire | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les tablettes vous permettent non seulement de regarder des films, des séries ou de surfer sur Internet sur grand écran, mais vous pouvez également libérer votre créativité avec des modèles dotés de stylos spécialement conçus pour eux.

Lorsque nous recherchons une tablette la plupart du temps, nous nous concentrons sur son rapport qualité / prix pour pouvoir consommer du contenu. Par exemple, regardez des vidéos de toutes sortes ou surfez sur Internet. Mais les tablettes sont également de bons produits pour créer du contenu.

Si vous faites partie des personnes qui ils aiment dessiner ou écrire à main levée, alors ces tablettes vous intéressent. De plus, leurs prix sont plus serrés que jamais et vous pouvez les utiliser pour pratiquement tout ce que vous proposez.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Avec ces tablettes et leurs crayons, vous pouvez prendre des notes à la main dans diverses applications afin qu’elles soient sauvegardées pour toujours. Vous pouvez les modifier quand vous le souhaitez, ajouter des éléments ou effectuer une “journalisation”.

Si vous avez le cœur d’un artiste et que vous aimez dessiner, il existe d’innombrables applications visant à donner le meilleur de vous-même pour dessiner et créer de toutes les manières imaginables.

La combinaison du stylet et de la tablette est parfaite pour ces situations et d’autres, car vous pouvez même jouer avec. Et si ce que nous décrivons est parfait pour vous, vous devez choisir l’une de ces tablettes.

IPad de 10,2 po

Cette nouvelle version de l’iPad conserve le design et la taille, même si elle ajoute beaucoup plus de puissance grâce au processeur Apple A12 Bionic.

IPad de 10,2 po Le plus basique et le moins cher d’Apple est également l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire si vous souhaitez acheter une tablette. Et si vous souhaitez aussi prendre des notes, vous avez l’Apple Pencil, son crayon entièrement compatible avec ce modèle.

Cet iPad dispose d’un écran Retina de 10,2 pouces et n’est compatible qu’avec la première génération avec laquelle vous pouvez dessiner et prendre des notes avec des centaines de niveaux de pression et d’épaisseur lors du dessin ou de l’écriture en fonction de l’angle.

Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est la tablette la moins chère vendue par Apple. Disponible sur Amazon pour 369 euros avec 32 Go de stockage.

Vous devez débourser 94 euros supplémentaires pour l’Apple Pencil, mais si vous souhaitez économiser un peu plus, Logitech Crayon est le seul crayon non Apple certifié pour une utilisation avec un iPad et coûte 60 euros.

ipad air

Le nouvel iPad d’Apple est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il maintient Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 pouces.

Parmi les meilleures tablettes pour écrire et dessiner au crayon sans aucun doute, peut-être la meilleure malgré son prix, c’est le nouvel iPad Air de 2020 et que nous avons pu vérifier dans notre analyse.

Pourquoi est-il meilleur que par exemple l’iPad normal? En plus d’avoir un design plus moderne avec des bordures réduites, un écran Liquid Retina de 10,9 pouces et avec True Tone, il est compatible avec la deuxième génération d’Apple Pencil, qui a une latence beaucoup plus faible et beaucoup plus de points de pression pour contrôler chaque trait. du stylo sur l’écran.

Il dispose du très puissant processeur A14 Bionic avec Neural Engine, Touch, appareil photo 12 mégapixels et façade 7 mégapixels pour les appels vidéo, son stéréo et est compatible avec WiFi 6.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 619 euros avec 64 Go de stockage. L’Apple Pencil de deuxième génération coûte 133 euros, donc l’ajout des deux produits coûtera plus de 750 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Cette tablette à écran de 10,1 pouces de Samsung est parfaite pour étudier et travailler, une digne rivale de l’iPad, et est livrée avec le S-Pen gratuit.

Il peut être considéré comme l’une des tablettes de milieu de gamme de Samsung, mais le grand avantage de cela Samsung Galaxy Tab S6 Lite C’est son incroyable rapport qualité-prix, il est également livré avec le S-Pen, le stylo numérique de la marque avec une latence minimale de 26ms, vous n’aurez donc pas à l’acheter séparément.

Sa meilleure caractéristique est le prix, il ne coûte que 359 euros sur Amazon.

Il dispose d’un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, bien que vous puissiez augmenter la capacité jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Si vous êtes intéressé par cette tablette Samsung, vous ne pouvez pas manquer l’analyse de la Galaxy Tab S6 Lite que nous avons réalisée sur ComputerHoy.com.

Nouveau Huawei MatePad 10.4

Cette tablette Huawei dispose d’Android 10 et d’un processeur Kirin 810, c’est aussi un écran Full HD de premier ordre qui n’a pas grand-chose à envier à la concurrence actuelle.

L’une des dernières nouvelles de Huawei dans ses tablettes est la nouvelle édition de MatePad 10.4. Il dispose d’un écran de 10,4 pouces avec une résolution 2K, de 4 haut-parleurs puissants et même d’une caméra frontale grand angle pour les appels vidéo.

Parmi ses nouveautés, il y a l’amélioration des performances et le fait qu’ils ont ajouté le WiFi 6 pour vous connecter à des réseaux plus rapides.

Il est doté du M-Pencil à faible latence de Huawei pour une écriture et un dessin rapides.

Son prix n’est que de 349 euros dans la boutique en ligne Huawei en Espagne avec la livraison gratuite.

Lenovo Tab P11 Pro

Cette tablette avec un écran OLED 2K a également beaucoup de puissance grâce au Snapdragon 730G en tant que processeur. De plus, il a une charge rapide à 20W.

Peut-être l’une des tablettes “Pro” qui sont passées inaperçues cette année, mais si vous êtes une personne qui souhaite écrire avec un stylo numérique, vous devez en tenir compte et c’est Lenovo Tab P11 Pro Il dispose d’un stylet et d’un système de reconnaissance de la paume pour se concentrer uniquement sur le stylet.

Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 649 euros, mais avec ce prix, vous obtenez non seulement une tablette, mais aussi le crayon et un clavier qui est également une housse pour le transformer en ordinateur portable.

Il dispose d’un écran de 11,5 “, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.