Les 5 meilleurs blocs de l’histoire des playoffs NBA

Prise de courant Giannis Antetokounmpo à Deandre Ayton dans les derniers instants du quatrième match de la Finales NBA qu’est-ce qu’ils contestent dollars de Milwaukee et Phoenix Suns a fait le tour du monde et a fait affirmer à beaucoup sans sourciller qu’il s’agissait du meilleur badge de l’histoire de la meilleure ligue de basket-ball au monde. Aujourd’hui, sans entrer dans quelle prise est la meilleure ou la pire, nous passons en revue certains des meilleurs de tous les temps. En fin de compte, comme dans presque tout dans la vie, c’est une question de goût. Appréciez et jugez par vous-mêmes :

LeBron James à André Iguodala

Le plus choquant de tous les temps. Dans le septième match de la finale 2016, culminant le retour pour donner la première bague à ses Cleveland Cavaliers, LeBron James a couru tout le terrain pour immortaliser Andre Iguodala. Énorme:

LeBron James à Tiago Splitter

Bien que celui qui est entré dans l’histoire en raison de son importance ait été celui d’Iguodala, le meilleur arrêt de LeBron pour sa brutalité est (également lors d’une finale NBA) celui qu’il a frappé Tiago Splitter lors du troisième match entre Spurs et Heat. Brutal:

Nate Robinson à Yao Ming

Nul doute que le plus surprenant de l’histoire, en raison de la différence de hauteur entre les deux protagonistes du plateau, est celui que Nate Robinson a offert à Yao Ming dans un Knicks-Rockets 2006. Tout simplement incroyable :

Wilt Chamberlain à Kareem Abdul-Jabbar

Kareem Abdul-Jabbar a pris sa retraite après avoir touché des crochets comme s’il n’y avait pas de lendemain. Le meilleur buteur de l’histoire de la NBA avait un tir impossible à bloquer. Impossible? Eh bien, impossible pour presque tout le monde, car le monstrueux Wilt Chamberlain a réussi à l’arrêter. Majestueux:

Ben Wallace à Shaquille O’Neal

Vous devez terminer cette liste de cinq dunks avec le meilleur défenseur de l’histoire de la NBA. Ben Wallace, avec ses six pieds nus, était dur même pour Shaquille O’Neal. Ce mat auquel il vaut mieux ne pas mettre d’adjectif car il faudrait en choisir un mauvais en est la preuve :

Piste bonus : Giannis met fin à l’illusion d’Ayton

Pour finir, nous vous laissons comme astuce le badge de Giannis sur Ayton qui a su marquer un avant et un après lors des Finales NBA 2021 :