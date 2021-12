Les 5 meilleurs boxeurs mexicains de tous les temps

La boxe est l’un des sports vedettes au Mexique. Tout au long de son histoire, il a passé différents combattants qui ont laissé une histoire légendaire dans le monde des combats. Ce sport est l’un des plus passionnés du Mexique.

Rencontrez le top 5 des légendaires boxeurs mexicains.

1. Julio César Chavez

Le meilleur boxeur de l’histoire est incontestable. Julio César Chávez, surnommé le « César de la boxe », est l’un des combattants les plus titrés et les plus reconnus de l’histoire de la boxe. Le Sonora a été retiré du ring pendant 16 ans, mais ses victoires restent dans les mémoires.

Chávez a remporté cinq championnats du monde reconnus dans trois catégories de poids différentes. De plus, il a été le meilleur livre pour livre de 1990 à 1993 et ​​a remporté 32 des 37 batailles de championnat du monde.

Le boxeur a pris sa retraite avec le record de 107 victoires en 115 combats. Il a remporté une série de 90 victoires consécutives dans des combats professionnels. Chávez a reçu la distinction d’ESPN Boxing, de Boxing News, du magazine The Ring et de BoxRec comme l’un des 25 meilleurs combattants de toutes les époques.

2. Salvador ‘Sal’ Sánchez

Salvador Sánchez prend la deuxième position contestée. Parfois, ce poste est occupé par Finito. Les différences entre les deux sont minuscules, donc l’un ou l’autre pourrait occuper ce poste. A cette occasion, nous avons décerné la deuxième place à Sal Sánchez qui était invaincu dans 10 combats de championnat du monde en tant que poids plume contre des adversaires tels que Danny « Coloradito » López, Juan Laporte, Wilfredo Gómez et Azumah Nelson. Sánchez est devenu le champion poids plume du World Boxing Council et a remporté le titre poids plume de la WBC.

Le combattant s’est démarqué très tôt et à son plus jeune âge, il a remporté quatre victoires dans le casier face aux futurs membres du Hall of Fame. À l’âge de 23 ans, il est mort au volant d’une Porsche lorsqu’il a heurté une remorque.

3. Ricardo ‘Finito’ López

Ricardo était l’un des combattants qui n’ont pas connu la défaite. Il a accumulé une fiche de 25-0-1 en championnat du monde. Son plus grand record a été atteint en terminant invaincu en 52 combats au cours de ses 16 ans de carrière. Finito a combattu dans les poids mouches légers et a défendu sa couronne mondiale à 22 reprises.

C’était un excellent boxeur et champion qui a combattu en Asie et en Amérique du Nord, mais sa petite taille l’a laissé isolé dans une catégorie de poids exceptionnelle dans laquelle il était sans égal pour s’élever plus haut.

4. Raúl Macías « La souris »

Le boxeur est une légende de l’univers de la boxe mexicaine. En 1955, il est proclamé champion du monde des poids coq de la National Boxing Association. Une véritable idole lorsque les retransmissions de ses combats étaient à la radio et paralysaient tout le Mexique.

En 1952, il a représenté le Mexique aux Jeux Olympiques d’Helsinki où il a pris la sixième place. Finito met un terme à sa carrière de boxeur en 1959. Le boxeur prend également son rôle d’acteur et participe à plusieurs films.

5. Carlos ‘Cañas’ Zarate

Carlos Zárate mieux connu sous le nom de « El Cañas » est un autre des boxeurs mexicains qui rejoint le classement des meilleurs boxeurs. Le boxeur a réussi une séquence de 52 victoires consécutives, dont 51 par KO

Cañas était le champion des poids coq du World Boxing Council de 1976 à 1979. Durant son adolescence, il remporte le tournoi des Gants d’Or. Le combattant est tombé dans des ajouts qui l’ont conduit à tomber dans la dépression après la défaite contre Lupe Pintor en 1979. Zarate a tout dépensé pour résoudre ses problèmes et quand il a réussi à s’améliorer il est revenu, mais c’était peu de temps avant de retomber. Finalement, il s’est remis de sa situation, mais hors de la gloire.