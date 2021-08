Les 5 meilleurs casques antibruit pour retourner au bureau | La technologie

in

La suppression active du bruit vous permet de vous concentrer sur votre travail, même dans un bureau bruyant.

Le retour au travail en septembre pour ceux qui sont encore en vacances peut être traumatisant, surtout si votre entreprise a maintenant décidé que vous devez retourner au travail en personne et à distance depuis votre domicile.

Si vous pensez que vous allez faire face au bruit du bureau et que vous recherchez la tranquillité pour pouvoir effectuer votre travail, les écouteurs avec suppression active du bruit peuvent vous aider. Ils bloqueront tous les bruits extérieurs afin que vous n’entendiez que vos pensées.

Ces écouteurs antibruit que nous proposons sont parfaits à emporter au bureau ou à utiliser dans les transports en commun, en voyage ou en toute situation.

Vous pouvez également retrouver tous ces modèles en solde et avec une remise importante afin que vous puissiez économisez le plus possible.

Nous vous proposons des casques antibruit en deux formats, mode intra-auriculaire totalement sans fil (également connu sous le nom de TWS) ou en format de serre-tête supra-auriculaire qui créent une meilleure étanchéité et suppression du bruit.

Suppression active du bruit de la meilleure qualité : Sony WH-1000XM4

Les écouteurs à réduction de bruit active les plus avancés de Sony vous permettent de vous isoler du bruit extérieur avec un contrôle variable. Avec Bluetooth et une batterie jusqu’à 30 heures pour ne jamais s’arrêter.

Ces écouteurs sont considérés par presque tout le monde comme l’un des meilleurs écouteurs à réduction de bruit active. Il s’agit du Sony WH-1000XM4, la dernière version disponible du célèbre constructeur japonais.

Avec une conception de bandeau, il présente certaines caractéristiques de crise cardiaque. A commencer par une excellente qualité sonore compatible avec les codecs haute résolution pour pouvoir écouter de la musique sans perte. Ils disposent également d’un système de transparence et d’une détection automatique de la parole pour l’activer.

Il peut être utilisé sur pratiquement tous les appareils Bluetooth que vous possédez et fonctionne sur deux appareils en même temps. De plus, son autonomie est de 30 heures de lecture et dispose d’une charge rapide.

Vous pouvez les trouver dans MediaMarkt pour 319 euros. Amazon a également égalé le prix et ils ont coûté 319 euros. Dans les deux magasins, la livraison est gratuite.

Le meilleur d’Apple : les AirPods Pro

Le célèbre casque d’Apple, avec suppression active du bruit, AirPods Pro ils sont déjà à un prix minimum sur Amazon.

Ces écouteurs et coussinets d’oreille qui créent une bonne fermeture pour éliminer tous les bruits possibles, ont une excellente qualité sonore et un microphone pour passer des appels. De plus, sa technologie de suppression du bruit est très efficace.

Ces AirPods Pro sont compatibles avec les appareils Apple, mais vous pouvez également les utiliser avec des mobiles Android ou des ordinateurs portables qui utilisent Windows. Ils ont également une autonomie d’environ 5 heures d’utilisation ininterrompue, qui devient environ 20 heures avec son boîtier de recharge sans fil.

En ce moment sur Amazon, vous pouvez les trouver pour l’un de leurs prix minimaux historiques, à seulement 185 euros. Vous pouvez également vous les procurer sur eBay pour 209 euros.

Ne manquez pas l’analyse complète des AirPods Pro que nous avons publiée dans ComputerHoy.com.

Pas cher et de bonne qualité : Huawei FreeBuds 4i

Nouveaux écouteurs sans fil à suppression active du bruit (ANC) de Huawei. Par rapport à la génération précédente, ils ont mis à jour leur design et amélioré leur autonomie, offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge.

Ces écouteurs Huawei FreeBuds 4i Ils sont l’un des derniers modèles d’écouteurs bon marché de Huawei et ont une suppression active du bruit.

Comme nos tests l’ont montré, le son est bon, ils ont une bonne qualité de suppression active du bruit et ils sont confortables à porter pendant des heures.

Ils ne pèsent que 5,5 grammes par oreillette et ont une autonomie de 7 heures avec suppression active du bruit. Elle peut être augmentée jusqu’à 10 heures si cette fonction est désactivée.

Ces FreeBuds 4i peuvent désormais être achetés dans le même magasin Huawei en Espagne pour 59 euros. Les frais de port sont gratuits et la livraison rapide.

Sur Amazon, vous pouvez également les trouver dans différentes couleurs à partir de 79 euros.

Meilleur rapport qualité/prix du bandeau : Soundcore Life Q30

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth à réduction de bruit active, mode son transparent et batterie de 40 heures avec charge rapide.

Anker, marque bien connue d’accessoires mobiles tels que batteries, câbles ou chargeurs, propose une gamme très complète de produits audio sous le nom de Soundcore. Parmi ces produits, ils se démarquent beaucoup Soundcore Life Q30, un casque antibruit actif pas cher.

Sur ComputerHoy.com, nous avons pu les tester et nous avons vérifié que malgré leur prix, ils ont beaucoup à dire par rapport à d’autres marques plus connues et plus chères.

Avec des haut-parleurs de 40 mm et la combinaison de 2 microphones, il permet une suppression active du bruit très décente qui filtre jusqu’à 95% du bruit basse fréquence. Il dispose de 3 modes : suppression totale du bruit, mode transparence et arrêt.

De plus, son autonomie va jusqu’à 40 heures d’utilisation ininterrompue.

Son prix est l’un de ses meilleurs atouts. Ils ne coûtent que 59,95 euros en ajoutant un bon de réduction de 20 euros que vous pouvez retrouver sur leur page Amazon.

Pour le travail et le sport : Jabra Elite Active 75t

Casque entièrement sans fil avec suppression active du bruit et Google Assistant et Alexa intégrés.

Si vous recherchez des écouteurs de haute qualité, avec suppression active du bruit et qui sont également très bons pour le sport, le Jabra Elite Active 75t ils sont excellents avec ces caractéristiques.

Leur conception vous permet d’avoir un bon ajustement dans votre oreille et d’éliminer à eux seuls une grande partie du bruit extérieur. Mais en activant la suppression active du bruit, vous aurez l’esprit tranquille lorsque vous éliminerez tous vos bruits au bureau, dans les transports ou dans la rue.

Son application pour iOS et Android est assez complète et dispose d’un égaliseur. Il a également une autonomie allant jusqu’à 7,5 heures. Avec son boîtier de charge, il atteint 28 heures.

Il dispose de Indice IP57, qui le protège contre l’eau, la sueur et même les particules de poussière et de sable. Idéal pour les sportifs.

Ils peuvent être achetés sur Amazon pour 130 euros. Dans MediaMarkt, ils sont également disponibles pour 149 euros dans les couleurs gris, noir, bleu, turquoise et ocre.

