Les 5 meilleurs conseils fiscaux pour les investisseurs NFT

Le marché des jetons non fongibles (NFT) est devenu un secteur de plusieurs milliards de dollars de l’industrie de la cryptographie, avec des collections de premier plan telles que CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club se négociant pour des dizaines de millions de dollars ou plus.

Inutile de dire que ce fut une année folle pour les investisseurs NFT, qui devraient utiliser les dernières semaines de 2021 pour se préparer à la saison des impôts en avril.

« En ce moment, en décembre – avant la fin de l’année – vous voulez comprendre quelle est votre situation fiscale et le montant de vos gains en capital », explique Kate Waltman, expert-comptable diplômé basé à New York et spécialisé dans la cryptographie.

L’année dernière, dit Waltman, le client moyen a rarement interrogé son comptable ou son conseiller sur les implications fiscales de la détention de crypto et de NFT.

« Mais cette année, la cryptographie a été une grande partie de la conversation », a déclaré Waltman. « Et je dirais qu’au cours des quatre ou cinq derniers mois, c’est devenu l’année où [clients] commencé à faire attention.

Et il en va de même pour l’Internal Revenue Service des États-Unis : « L’IRS met absolument l’accent sur l’activité de cryptographie », déclare Waltman. « Bien qu’ils n’aient peut-être pas encore mis en place l’infrastructure idéale pour suivre et évaluer un grand nombre de ces transactions cryptographiques, ce que je peux vous dire, c’est que c’est un domaine d’intérêt. »

Aidez vos clients à se préparer pour la saison des impôts, même s’ils n’ont pas l’intention de vendre des TVN cette année. Lisez la suite pour apprendre cinq conseils fiscaux importants pour les investisseurs NFT.

1. Les achats de TVN sont taxables, que vous les vendiez ou non.

L’IRS classe la crypto-monnaie comme une propriété plutôt que comme une monnaie, dit Waltman. Ainsi, lorsque vous achetez un NFT à l’aide d’une crypto-monnaie, comme la plupart des transactions NFT, vous achèterez et conserverez techniquement un actif pendant une courte période.

« Pour 98% des achats NFT, vous devez utiliser une forme de crypto-monnaie », telle que ETH, SOL ou ADA, dit Waltman. « En achetant de la crypto-monnaie et en la conservant pendant une courte période, vous allez avoir une fluctuation de l’évaluation de cette crypto-monnaie, puis lorsque vous utilisez cette crypto pour acheter un NFT. »

L’IRS considère donc les transactions NFT comme une vente simultanée de votre crypto-monnaie et l’achat d’un nouvel actif qui est un NFT, entraînant donc une plus ou moins-value en capital. Heureusement, des plateformes comme CoinTracker offrent un moyen de suivre vos NFT et de calculer plus facilement les gains en capital.

« Cependant, si vous achetez un TVN en dollars américains, ce qui est possible sur certaines plateformes, ce n’est pas un événement imposable », a déclaré Waltman.

2. Les clients doivent connaître la différence entre les gains en capital à court et à long terme.

« La chose importante à garder à l’esprit lors de la vente d’un NFT que vous avez déjà acheté est de savoir si vous tombez ou non dans la catégorie des gains en capital à court terme ou dans la catégorie des gains en capital à long terme », a déclaré Waltman.

Le compartiment des gains en capital à court terme signifierait que votre client a acheté et vendu un NFT dans un délai de 12 mois. Si les clients tombent dans la catégorie des gains en capital à court terme, leur montant d’impôt correspond à leur taux d’imposition ordinaire.

Si votre client a acheté un NFT et l’a détenu pendant au moins 12 mois et un jour, puis l’a vendu, le client tombe dans la catégorie des gains en capital à long terme. Le taux des plus-values ​​à long terme est de 0 %, 15 % ou 20 %, selon le montant global de leurs revenus.

« Pour la plupart des gens, c’est 15 %, et 15 % est, de manière générale, inférieur à ce que serait le montant ordinaire de votre impôt sur le revenu », explique Waltman. « Il est généralement avantageux d’un point de vue fiscal d’essayer de tomber dans la catégorie des gains en capital à long terme et de le conserver pendant 12 mois et un jour afin de réduire votre facture d’impôt. »

3. Vous pouvez être taxé sur les airdrops et les cadeaux.

Les cadeaux publicitaires sur les réseaux sociaux sont courants dans le monde NFT. Ils se présentent généralement sous la forme d’un airdrop, où un créateur ou un artiste NFT partage des jetons avec une communauté ou une base d’abonnés.

« Si vous recevez un largage d’un cadeau que vous avez gagné ou d’un prix quelconque, vous saurez probablement vous y attendre car vous en serez informé », a déclaré Waltman. Que votre client ait été impliqué dans un nouveau lancement, a commenté un fil de discussion particulier ou dans un canal Discord, il doit être averti qu’un NFT est en route pour lui.

Bien que cela fasse partie de l’excitation de la collecte NFT, vos clients doivent connaître les conséquences fiscales.

«Beaucoup de gens espèrent en quelque sorte que si vous gagnez un cadeau ou un largage, il n’y aura pas de taxes. Mais comme nous le savons, l’IRS veut toujours un morceau de prix et de cadeaux », dit Waltman.

Les prix et les cadeaux seront imposables au taux d’imposition ordinaire de vos clients (la valeur équivalente en USD). Cela peut être subjectif, étant donné la nature volatile et naissante des TVN. Mais un comptable peut utiliser les données du marché et les enregistrements de la blockchain pour confirmer la valeur estimée de l’actif NFT.

« Un projet comme celui-ci a un prix plancher bien établi aura une juste valeur marchande qui est assez facilement disponible et facilement déterminable », a déclaré Waltman. «De même, d’autres projets NFT vérifiés de premier ordre seraient également assez faciles à déterminer quelle est la valeur équivalente en USD. Vous pouvez aller sur OpenSea ou sur une autre plateforme de trading NFT et regarder le prix plancher et regarder d’autres ventes récentes comparables et déterminer la juste valeur marchande assez facilement.

Pour les projets plus récents qui viennent d’être créés, la valeur devient un peu subjective et vos clients, en tant que contribuables, doivent simplement faire un effort de bonne foi.

« Travaillez avec votre comptable, faites de votre mieux pour déterminer les données du marché », explique Waltman.

4. Les frais d’essence peuvent (et doivent) être pris en compte dans vos plus-values.

« Comprendre le traitement fiscal des frais d’essence est très important », déclare Waltman.

Les frais de gaz se produisent lors de l’achat d’un TVN. Chaque fois qu’un acheteur achète un NFT, il devra probablement payer des frais de gaz, à moins que le créateur du NFT n’ait renoncé aux frais de gaz ou réduit le montant des frais de gaz. Connus pour être raides (sur Ethereum, en particulier), les frais d’essence peuvent aller jusqu’à 200 $.

« Cette dépense que vous engagez, pensez-y comme des frais de transaction », dit Waltman. « Vous ajouterez le montant des frais d’essence à votre base de coûts dans le NFT. Et ainsi, votre base de coût devient le prix d’achat du TVN plus tous les frais d’essence ou autres frais de transaction que vous avez encourus.

Le coût de base d’un NFT est important car si votre client décide plus tard de revendre le NFT, le montant du gain sera diminué. Par exemple, s’ils achetaient un NFT pour 1 000 $ et le vendaient pour 2 000 $, le gain serait de 1 000 $. Mais en ajoutant des frais d’essence de 200 $ à un achat de 1 000 $, le coût de base est en réalité de 1 200 $. Le gain n’est donc que de 800 $.

« Cela réduit la taxe que vous paierez plus tard lorsque vous revendrez », explique Waltman.

5. La planification fiscale est toujours (sinon plus) importante pour les collecteurs de TVN.

Les meilleures pratiques fiscales sont tout aussi importantes pour les collecteurs de TVN, sinon plus.

« Comprenez quelle est votre situation fiscale avant la fin de l’année », conseille Waltman. « En ce moment, en décembre, avant la fin de l’année, vous voulez comprendre quelle est votre situation fiscale et le montant de vos gains en capital, car vous avez alors encore quelques semaines pour prendre des décisions si vous devez faire une perte fiscale. récolter ou faire des dons de charité ou contribuer à la retraite.

Dites à vos clients de ne pas attendre le 1er janvier pour imprimer leurs formulaires à partir de CoinTracker ou d’une autre plate-forme. D’ici là, il sera trop tard pour eux de compenser ou de se préparer à des gains en capital importants, car ils n’étaient pas pleinement conscients des implications fiscales des TVN.

« C’est la situation dans laquelle nous ne voulons pas voir les gens », explique Waltman.