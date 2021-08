Les 5 meilleurs et pires artistes de cette semaine

Source : AdobeStock / vpanteon

Après une autre semaine mouvementée sur les marchés des crypto-monnaies, au cours de laquelle nous avons vu de gros pics et des baisses importantes, il est temps de jeter un œil à ce qui a bien et mal tourné en termes de performance des prix.

Les classements et les prix sont à jour au moment de la publication (09:37 UTC) vendredi.

Les meilleures performances de cette semaine

1. SafeMoon

La pièce de monnaie meme relativement nouvelle SafeMoon, construite comme un jeton BEP-20 sur Binance Smart Chain (BSC), a assuré la place d’acteur numéro un cette semaine. Le jeton, qui promet d’emmener les détenteurs “en toute sécurité sur la lune”, a augmenté de 55,2% au cours des 7 derniers jours et de plus de 15% au cours des dernières 24 heures. Cependant, avec son énorme offre maximale de jetons de 1 000 milliards de dollars, le prix par jeton est toujours au plus bas de 0,00000268 $.

2. Constellation

Le jeton DAG de Constellation Network est le deuxième plus performant cette semaine, avec une augmentation de prix sur 7 jours de 49,2% au prix de 0,417 $ et une augmentation sur 24 heures de 1%.

Le projet, classé 94 en termes de capitalisation boursière, est porté par la société Réseau Constellation, Inc. , basé à San Francisco, et vise à être une « boîte à outils commerciale blockchain de bout en bout » que d’autres entreprises peuvent utiliser.

3. Avalanche

Avalanche et son jeton AVAX se sont imposés comme le troisième meilleur joueur parmi les 100 meilleures pièces cette semaine, en hausse de 45,7% au cours des 7 derniers jours. Le jeton, classé 21e par capitalisation boursière, est également en hausse de 4,5% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 45,13 $.

La vague de jetons AVAX d’Avalanche survient alors que le projet a conclu plusieurs partenariats majeurs ces derniers jours, largement aidés par le lancement de son pour l’extraction de liquidités blockchain.

____

Plus d’informations: Avalanche Best Weekly Performer dans le Top 100 alors que le programme incitatif démarre

____

4. IOST

Présentée comme une plate-forme « Internet des services », IOST était la quatrième entreprise la plus performante de la semaine, gagnant un peu plus de 36,7% pour la semaine. Cependant, le jeton a chuté de 8,7% au cours des dernières 24 heures et se négociait à 0,04276 $ au moment de la publication.

À la suite de gains récents, le jeton IOST a à peine réussi à se tailler une place parmi les 100 meilleures pièces, actuellement classées 97 par capitalisation boursière.

5. Bitcoin cash ABC / eCash

Avec un gain sur 7 jours de 34,3% en bitcoin cash, ABC (BCHA), qui a récemment été rebaptisé eCash (XEC), s’est classé au cinquième rang des plus performants au cours des 7 derniers jours, devant le cash de bitcoin (BCH ), à partir duquel il a bifurqué fin 2020. Le prix a également augmenté de 0,4% au cours des dernières 24 heures, pour s’échanger à 76,63 $.

Selon le classement de capitalisation boursière de CoinGecko, Bitcoin Cash ABC est la 78e crypto-monnaie la plus précieuse. Cependant, d’autres sites de classement le placent nettement plus bas dans leur classement. Parallèlement à son changement de nom en eCash, Bitcoin Cash ABC est renommé à un ratio de 1: 1 million.

Les pires performances de cette semaine

1. Audius

Alors que le meilleur interprète de la semaine a réalisé des gains de plus de 50%, Audius et son token AUDIO ont enregistré une baisse de près de 28,2%. Le jeton, classé 100 par capitalisation boursière, représente les droits de gouvernance dans le protocole de streaming d’Audius et serait utilisé à la fois par les artistes et les fans sur la plate-forme.

Au cours des dernières 24 heures, AUDIO a chuté de 4,2% et se négocie actuellement à 2,37$ sur le marché.

2. Kusama

Kusama (KSM) s’est imposé comme le deuxième pire acteur cette semaine, chutant de 17,3% au cours des 7 derniers jours et de 3,4% au cours des dernières 24 heures. Le jeton, qui est classé 55e par capitalisation boursière, se négociait à 273,77 $ au moment de la publication.

Construit avec exactement la même base de code que la plate-forme de contrats intelligents Polkadot (DOT), Kusama vise à être un environnement de test et d’expérimentation sûr pour les nouveaux projets qui seront finalement déployés sur Polkadot.

____

Plus d’informations: Polkadot et Kusama se mobilisent pour une vente aux enchères de 100 millions de dollars de Parachain

____

3. xSUSHI

Classé 99 par capitalisation boursière, xSUSHI est un jeton associé à l’échange décentralisé SushiSwap. Le jeton est en baisse de 17,2% au cours des 7 derniers jours, ce qui lui vaut la troisième pire performance de la semaine.

Malgré la baisse hebdomadaire, xSUSHI a augmenté de 0,4% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 13,67 $.

4. Ordinateur Internet

Internet Computer et son jeton natif ICP se sont classés au quatrième rang des pires performances cette semaine, perdant 16,7% de sa valeur au cours des 7 derniers jours. Le jeton, classé 19e par capitalisation boursière, est également en baisse de 3,7% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 56,03 $.

Le projet Internet Computer, qui a été lancé au public en mai de cette année, vise à recréer le Web pour devenir un ordinateur mondial décentralisé et est soutenu par des investisseurs tels que Andreessen Horowitz et Capital Polychain .

5. Sushis

SUSHI, le jeton de gouvernance du Échange décentralisé SushiSwap , a connu une baisse de 15,7% au cours des 7 derniers jours, atteignant la cinquième pire performance de la semaine, après avoir augmenté d’un pourcentage similaire la semaine précédente. Le jeton, classé 62e crypto-actif le plus précieux, se négociait à 11,8 $ au moment de la publication, mais est en légère hausse de 1,5% aujourd’hui.

La dernière action sur les prix de SUSHI intervient après l’annonce plus tôt cette semaine du lancement de SushiSwap sur la blockchain Avalanche.

____

Apprendre encore plus:

– Récupérer le taux de hachage, améliorer les métriques indiquent un rebond du marché – Rapport

– Les régulateurs américains pourraient être configurés pour faire caca sur Bitcoin USD 50K Party

– Les anciens bitcoins sont dépensés à mesure que les prix augmentent, selon les données de la chaîne – Glassnode

– Mark Cuban dit qu’il possède 494 $ de Dogecoin de la “communauté la plus forte”