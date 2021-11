Les 5 meilleurs films d’horreur à regarder pour Halloween

Les 5 meilleurs films d’horreur à regarder cet Halloween | Instagram

Ce dimanche 31 octobre est célébrée Halloween, et sans aucun doute l’un des meilleurs plans pour les plus terrifiant de l’année reste à la maison à regarder un film, donc si vous envisagez également de le faire, nous vous présenterons cinq des meilleurs.

La vérité est que l’horreur est l’un des genres cinématographiques préférés du public et que de grands films ont émergé dans l’histoire du cinéma qui nous ont ôté le sommeil et même causé des cauchemars pendant des années.

Notamment, ces types de films ne doivent pas nécessairement inclure des maisons hantées, des tueurs en série ou des monstres surnaturels pour être effrayants.

Et c’est que lorsque les poupées prennent vie, la plupart des plus courageuses sont emmenées et elles finissent par être assez terrifiantes.

Alors sans plus attendre, voici les 5 meilleurs films de ce genre à voir durant ce dimanche 31 octobre :

1

[Rec]

Il raconte l’histoire d’Ángela Vidal, une jeune reporter pour une télévision locale qui doit interviewer un groupe de pompiers qui, toute la nuit, se rendent dans un immeuble de La Rambla à Barcelone pour aider une vieille femme.

Ce n’est que le début d’un long cauchemar, après avoir découvert qu’un virus dangereux qui transforme l’hôte en animal assoiffé de sang s’est propagé dans le bâtiment.

2

Le texas mctcnza

Lorsque cinq adolescents se sont aventurés dans le Texas le plus profond pour visiter la tombe prétendument profanée de l’un de leurs grands-pères, ils ne savaient pas que ce voyage se transformerait en un épisode flagrant de dureté, de sauvagerie et de cannibalisme causé par une « famille quelque peu dysfonctionnelle ».

Le film a jeté les bases du sous-genre d’horreur connu plus tard sous le nom de « slasher ».

3

Sainte Maud

Tout commence lorsqu’une infirmière doit s’occuper d’une femme âgée atteinte d’un cancer qui a travaillé comme danseuse et dont les amis lui font peur à cause de sa luxure.

Dans la tête de cette infirmière grandit l’obsession qu’elle doit sauver l’âme d’une femme, quelle qu’elle soit.

4

Cabane dans les bois

Tout commence avec, encore une fois, cinq étudiants universitaires qui s’apprêtent à passer le week-end dans une cabane située dans une forêt reculée et sans moyen de communication avec l’extérieur.

Au sous-sol, ils trouvent une étrange collection de souvenirs ; parmi eux, un journal qui parle de la vieille famille qui occupait la maison.

5

Cauchemar dans la rue Elm

L’histoire est recréée chez plusieurs jeunes d’une petite ville qui font habituellement des cauchemars dans lesquels ils sont poursuivis par un homme déformé par le feu et qui porte un gant fini en lames tranchantes.