Les 5 meilleurs films sur Netflix sur les extraterrestres

Netflix et les 5 meilleurs films sur les extraterrestres

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les 5 meilleurs films dans le vaste catalogue d’invasions de extraterrestre cela mettrait fin à l’humanité, alors si vous aimez ce genre de films, lisez la suite.

Regardez ces films de science-fiction qui en plus actionIls ont aussi du suspense et des dénouements tragiques.

La vérité est que l’un des genres préférés par les utilisateurs de Netflix pour profiter de son vaste catalogue en 2022 est la science-fiction, et les films préférés sont ceux qui sont joués par des êtres d’autres planètes.

C’est pourquoi nous vous présenterons ci-dessous les 5 meilleurs films sur une invasion extraterrestre qui mettrait fin à l’humanité.

Ces films comportent non seulement de l’action et des effets spéciaux spectaculaires, mais aussi des moments de terreur, de suspense et des fins tragiques.

Donc, si vous êtes un amoureux de ces types de films, voici quelques-uns des meilleurs sur les invasions d’êtres d’autres planètes que vous pouvez voir sur Netflix pour en profiter :

un

La cinquième vague

Dans une future Terre où il n’y a pratiquement plus de survivants humains après quatre vagues d’une invasion extraterrestre planifiée, une jeune femme essaie de survivre au milieu de la peur et de la méfiance.

deux

La guerre des mondes

Ce film est une adaptation du livre de HG Wells, qui raconte une invasion de la Terre par des êtres extraterrestres, de sorte que la terrible bataille que l’humanité doit mener pour survivre se concentre sur une famille américaine.

3

Annihilation

Biologiste et ancienne militaire, elle rejoint la mission à la recherche de son mari, disparu dans une région à accès restreint.

Alors qu’ils parcourent la région, ils découvrent qu’elle est peuplée de créatures terrifiantes, qui à leur tour sont aussi belles que mortelles.

4

Extinction

Un père a un rêve récurrent dans lequel il perd sa famille. Son cauchemar devient réalité lorsque la planète est envahie par une force brutale et destructrice. C’est ainsi que le protagoniste doit trouver la force d’essayer de sauver sa famille.

5

Avenue Cloverfield 10

Après un accident de la circulation, une jeune femme se réveille captive dans la maison d’un homme qui prétend l’avoir sauvée, car, selon lui, il y a eu une attaque chimique et partir à l’étranger signifie la perte.

Malgré la gentillesse du sujet, elle ne sait pas s’il la trompe pour qu’elle la garde ou s’il dit la vérité, mais ce qui est dehors pourrait être pire qu’elle ne l’imagine.