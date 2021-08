Les 5 meilleurs joueurs de Bundesliga

15/08/2021 à 08h00 CEST

La Bundesliga 2021/22 a déjà débuté. Des équipes comme le Borussia Dortmund ou Leipzig, qui ont réalisé une bonne saison dernière, aspirent à détrôner le Bayern München, vainqueur de chaque édition depuis 2013. Le championnat allemand est, sans aucun doute, l’un des plus attractifs du football européen pour la jeunesse qu’il accumule : Après la Ligue 1, c’est le deuxième tournoi des cinq grandes compétitions avec la moyenne d’âge la plus basse (25,2).

Le Bayern est le club avec le plus de talent et de potentiel, mais le Borussia Dortmund, Leipzig et même le Bayer Leverkusen ou l’Eintracht Frankfurt comptent aussi des personnalités importantes.. La liste des 5 meilleurs joueurs de Bundesliga, en choisissant un par équipe, est la suivante :

Josué Kimmich

L’Allemand est l’un des meilleurs joueurs du monde et figure actuellement dans le top 10 des joueurs les plus précieux, selon Transfermarkt. Pendant le séjour de Pep Guardiola en Bavière, l’ancien joueur de Stuttgart amélioré tous ses avantages et a repris la voie à droite pour s’installer plus tard dans la zone du milieu de terrain. Kimmich c’est l’ordre, la plasticité et l’équilibre, mais c’est aussi la précision, la sécurité et la vision du jeu. Avec le renouvellement sur la table du Bayern jusqu’en 2026, le joueur est le présent et l’avenir du club bavarois et de l’équipe nationale allemande.

Erling haaland

Le Norvégien est l’un des attaquants à la mode du football européen. Son excellent physique, ses accélérations et ses capacités de score le confirment comme l’un des attaquants avec le plus grand potentiel et l’un des plus recherchés par grands clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern, Manchester United ou encore le PSG. C’est le deuxième acteur avec la valeur marchande la plus élevée avec un coût de 130M€. Avec 60 buts en 60 rencontres officielles avec le Borussia Dortmund, l’ex du Salzbourg sera le pilier offensif de Marco Rose et l’un des principaux arguments pour se battre pour les titres.

Dani Olmo

L’attaquant espagnol a vécu une année 2021 fulgurante. Après une très belle saison sous le commandement de Julian Nagelsmann à Leipzig, l’ancienne équipe du Dinamo Zagreb et de Barcelone s’est imposée dans l’équipe espagnole senior, étant importante pour atteindre les demi-finales de l’Eurocup, et dans l’Olympique de Luis de la Fuente, conquérir la médaille d’argent. La fin est astucieux, rapide et élégant et a une grande capacité à tirer à moyenne et longue portée.

Patrik shick

L’attaquant à la mode de l’Eurocup est revenu à la dynamique de groupe avec Bayer Leverkusen. Après une période difficile à l’AS Roma, le Tchèque de 25 ans débarque en Bundesliga et affiche de bons chiffres : 13 buts entre toutes compétitions et deux passes décisives. Le joueur, qui a coûté plus de 25 millions d’euros à l’équipe teutonique, s’est revalorisé lors du Championnat d’Europe après se hisser en tête du classement des buteurs avec 5 buts, le même que Cristiano Ronaldo. L’attaquant a mené son équipe aux quarts de finale, étant passé troisième du groupe avec la Croatie et l’Angleterre et éliminé les Pays-Bas par Memphis Depay et Frenkie De Jong en huitièmes de finale.

Philippe Kostic

Le Serbe était l’un des joueurs les plus importants de l’Eintracht Francfort la saison dernière et le deuxième meilleur assistant des cinq ligues majeures avec un total de 17 passes de but en 30 matchs de Bundesliga., seulement derrière Müller (21) et a même ajouté plus que Kane (14), Iago Aspas (13) ou Kevin De Bruyne (12). Avec 27 ans et deux saisons de plus sur son contrat, l’intérieur s’est imposé comme l’un des grands joueurs du tournoi allemand.. Après un bref passage aux Pays-Bas après avoir quitté sa Serbie natale, le milieu de terrain a déménagé à Stuttgart et s’est ensuite retrouvé à Hambourg.