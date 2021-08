Les 5 meilleurs joueurs de Liga après les départs de Sergio Ramos et Messi

08/12/2021 à 8h25 CEST

LaLiga Santander commence son édition 2021/22 sans deux des stars qui ont le plus porté ces dernières saisons : Léo Messi Oui Sergio Ramos. Ayant tous deux résilié leurs contrats et sans parvenir à un accord avec leurs clubs, les deux joueurs ont fini par signer au PSG de Nasser Al-Khelaïfi pour compléter une équipe de rêve.

Sans Rosario ni lits, Le football espagnol n’a pas de représentant parmi les 10 joueurs les mieux notés d’Europe: seulement Frenkie De Jong, milieu de terrain du FC Barcelone, apparaît en 12e position derrière d’autres personnalités telles que Mbappé, Haaland, Kane, Neymar, De Bruyne et Lukaku, entre autres.

Cinq des meilleurs joueurs actuellement actifs en Liga, en choisir un par équipe, ils sont:

Frenkie De Jong

Le Néerlandais a été découvert par Ronald Koeman et a été l’un des joueurs les plus importants de 2020/21 avec Leo Messi et Pedri lui-même., la grande révélation. Ses allées et venues constantes et sa lecture du jeu l’ont promu comme le plus grand talent de Barcelone.

Image de balise Marcos Llorente

L’Espagnol, capable de jouer ailier, milieu de terrain, intérieur, milieu de terrain et même ailier, a été consolidée dans le schéma de Simeone et il est l’un des joueurs les plus importants de l’Atlético de Madrid. son grand physique et déploiement en attaque Ils le soutiennent comme l’un des joueurs nationaux avec le plus grand potentiel.

Luka Modric

Le Croate de 35 ans est le leader absolu de la médullaire blanche escorté par Toni Kroos et Casemiro. Votre capacité à organiser le jeu, casser les lignes et observer la zone sont quelques-uns des bastions du nouveau Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Gérard Moreno

L’attaquant catalan, qui a renouvelé jusqu’en 2027 avec Villarreal, est le plus grand représentant du club. Sa participation entre les lignes et sa grande version de score en font l’un des attaquants les plus complets de la Liga avec Karim Benzema.. Tous deux, avec la permission de Luis Suárez, sont les Pichichi candidats en l’absence de Leo Messi.

Joules Koundé

L’arrière central français a explosé avec 22 ans comme l’un des meilleurs centres de LaLiga et forme un duo solide avec Diego Carlos. Les deux se complètent bien et sont les architectes de la grande Séville que Julen Lopetegui a construite. Prétendu par un grand nombre d’équipes européennes, le Français brille par l’anticipation, le jeu de passes et la solvabilité défensive.