Les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1

14/08/2021

Le à 18:01 CEST

La Ligue 1 2021/22 affronte sa deuxième journée après l’une des nouvelles de la décennie : Leo Messi n’a pas renouvelé avec le FC Barcelone et a signé pour le PSG les deux prochaines saisons plus une optionnelle. Avec leur arrivée, les Parisiens sont devenus à part entière l’équipe la plus redoutable de France et d’Europe avec un onze plein de galacticos.

La tyrannie des hommes de Mauricio Pochettino en termes de noms, de potentiel et de talent rend impossible pour le reste des équipes de placer un représentant parmi les cinq meilleurs joueurs de Ligue 1, qui est composé de :

Léo Messi

La star argentine est arrivée à Paris enveloppée dans une attente inégalée. Après n’avoir pas conclu d’accord de renouvellement avec Barcelone, Leo Messi Il a déjà été placé sous les ordres de Mauricio Pochettino pour boucler un trident de rêve avec Mbappé et Neymar. Le meilleur joueur de l’histoire du FC Barcelone arrive à Paris avec 10 Ligues, quatre Ligues des Champions et 6 Ballons d’Or, entre autres trophées, sous le bras.

Neymar Jr.

Le Brésilien a mérité, à son tour, d’être sur le podium des meilleurs joueurs du monde. L’ancien joueur de Barcelone retrouvera son ami inséparable Leo Messi dans l’un des duos avec le plus grand talent pur du football européen : Pendant leur séjour à Barcelone, ils se sont entraidés à 26 reprises en Liga. Après une étrange saison, avec beaucoup de blessures et de mauvais sentiments, le Sud-Américain veut à nouveau dominer d’une main de fer dans l’ombre de Rosario.

Kylian Mbappé

Le Français est, sans aucun doute, l’un des joueurs les plus puissants du présent et l’un de ceux qui ont le plus de potentiel à l’avenir. Meilleur buteur de la saison en Ligue 1 et l’un des noms propres qui a mené le PSG en demi-finale de Ligue des Champions Il cohabitera avec Leo Messi et Neymar dans l’une des attaques les plus puissantes du moment. Certaines rumeurs suggèrent que l’arrivée de la star argentine pourrait ouvrir la porte au Real Madrid dans ce qui est sa dernière année de contrat avec le club parisien.

Sergio Ramos

Le central de Camas, comme Leo Messi, n’a pas conclu d’accord de renouvellement avec le Real Madrid et a signé pour le PSG avec l’intention de lever une autre Ligue des champions, qui serait son cinquième dans la liste des gagnants. Capitaine et leader de la défense blanche, l’ancien joueur de Séville a été loin de son niveau en raison de ses problèmes physiques répétés : Il n’a pu jouer que 15 matches de Liga et cinq matches de Ligue des champions en 2020/21. Son expérience et sa sobriété défensive relever le plafond concurrentiel du PSG pour former un duo autoritaire aux côtés (vraisemblablement) de Kimpembe.

Marco Verratti

Avec autant d’arrivée au PSG cet été (Donnarumma, Achraf, Sergio Ramos, Wijnaldum ou Leo Messi), l’un des acteurs les plus importants de la structure parisienne est Marco Verrati. L’Italien, qui était dans l’orbite de Barcelone avant de signer pour les Parisiens, il est synonyme d’ordre et d’organisation : sa lecture du jeu et sa capacité d’association lui confèrent une bande indispensable dans la salle des machines.