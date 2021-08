Les 5 meilleurs joueurs de Serie A

16/08/2021 à 8h45 CEST

La Serie A devient un plaidoyer pour les amateurs de football. Avec la Bundesliga, la Liga, la Premier League et la Ligue 1 déjà en cours, Le Calcio est le seul tournoi des ligues majeures qui n’a pas encore commencé et ne le fera pas avant le week-end des 21 et 22 août.. Le champion actuel, L’Inter, désormais entraîné par Inzaghi et sans Lukaku ni Achraf, défendra le trône contre la Juventus, l’AC Milan, Naples ou l’Atalanta.

La compétition italienne compte un grand nombre de joueurs importants, notamment dans des équipes comme la Juventus, l’Inter ou le Milan, mais aussi dans d’autres équipes alternatives comme Naples, l’AS Roma ou l’Atalanta.. La liste des 5 meilleurs joueurs est la suivante :

Cristiano Ronaldo

La star portugaise continuera enfin un an de plus à la Juventus. Après une saison malheureuse en Serie A et en Ligue des champions, ceux de Turin n’ont pu soulever la Coppa que la saison dernière, ce qui avait provoqué le refus de l’ancien joueur du Real Madrid de remplir sa dernière année de contrat. Cristiano est synonyme de but : il a marqué un total de 101 depuis son arrivée en Italie et en a 674 en 894 matchs officiels. Avec Allegri sur le banc, le Portugais sera à nouveau la figure la plus importante de l’équipe Bianconero.

Lautaro Martinez

L’Argentin est l’un des joueurs les plus talentueux de l’Inter et de la Serie A. Maintenant sans Romelu Lukaku, l’ancien Racing doit faire un pas en avant pour maintenir le niveau compétitif de l’actuel champion du Calcio. Dans l’orbite du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid par le passé, il lui reste deux ans de contrat et est devenu l’un des joueurs les plus importants du club milanais. La saison dernière a marqué 19 buts entre toutes les compétitions et distribué 11 passes décisives. Avec le départ de Lukaku et Achraf, les hommes d’Inzaghi ont perdu du potentiel et ne sont pas favoris pour remporter un nouveau titre de champion.

Franck Kessie

La côte ivoirienne est propriétaire des clés du milieu de terrain de l’AC Milan. A 24 ans, il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Serie A grâce à sa capacité à arriver depuis la deuxième ligne et à posséder un physique privilégié pour l’aller-retour.. L’ancien Atalanta a été important avec son équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et était à trois minutes de laisser l’Espagne de Pedri sur la route : un but de Rafa Mir dans le dernier souffle et une belle prolongation les ont éloignés de la lutte pour les médailles. . Au retour de Milan en Ligue des champions, Kessié est l’un des piliers du conseil d’administration de Stefano Pioli.

Robin Gosens

L’équipe allemande a vécu des saisons passionnantes ces dernières années. Basé sur le latéral gauche de l’Atalanta, l’ancien Vitesse s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du football européen, notamment pour son rôle en Ligue des champions et en Eurocup, où il s’est démarqué avec l’équipe allemande malgré la mauvaise passe. résultat. Gosens est venu à l’Atalanta du football néerlandais en échange d’un peu plus d’un million d’euros et sa valeur marchande actuelle s’élève à 35 millions d’euros.

Lorenzo Insigne

L’attaquant italien de 30 ans a été un footballeur important pour Roberto Mancini dans le consécution du championnat d’Europe avec l’équipe nationale italienne. Pièce incontestable dans l’engrenage de Naples, La qualité technique d’Insigne fait de lui l’un des meilleurs joueurs de Serie A. Les hommes de Gattusso ont laissé échapper leur ticket pour la Ligue des champions au détriment de la Juventus de Cristiano Ronaldo après un nul face au Hellas Vérone lors de la dernière journée. L’attaquant était le meilleur buteur de Naples avec 18 buts et septième au total en Serie A, après Cristiano Ronaldo (29), Romelu Lukaku (24), Luis Muriel (22), Vlahovic (21), Nwankwo (20) et Immobile (19).