Les 5 meilleurs joueurs entrant dans la saison 2021, plus les plats à emporter de la pré-saison

Photo de Michael Reaves/.

Kevin est rejoint par Benjamin Solak et le dernier rédacteur en chef de The Ringer, Steven Ruiz, pour discuter des dernières nouvelles de la NFL (3h39) et de l’amélioration de Tua Tagovailoa pendant la pré-saison (16h04). Ils suivent ensuite en énumérant leurs cinq meilleurs joueurs actuels de la NFL (35:29).

Hôte : Kevin Clark

Invités : Benjamin Solak et Steven Ruiz

Producteur associé : Stefan Anderson

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS