Les 5 meilleurs livres de 2021 selon Jessica Ferri

Alors que 2021 touche à sa fin, nous demandons à quatre critiques de livres de choisir leurs favoris d’une année très fructueuse (du moins en ce qui concerne les livres). Voici cinq livres que Jessica Ferri a adorés.

Par Patricia Lockwood

Tête de rivière : 224 pages, 25 $

Ma mère a une expression : « Je ris pour ne pas pleurer », et cela pourrait très bien décrire ma réaction à ce roman brillant. Après les deux dernières années, c’était si bon de rire aux éclats de sa représentation de la folie totale des médias sociaux. La deuxième section raconte une tragédie familiale — c’est la partie « ne pas pleurer ». Si le livre s’était terminé à mi-parcours, il aurait toujours été l’un de mes romans préférés des 10 dernières années. Mais Lockwood va plus loin. Dieu merci.

…

Par Gail Crowther

Galerie : 304 pages, 28 $

Nous ne sommes tous que de pauvres drageons qui meurent de faim au banquet des études Plath, et 2021 a été une année record. Sous la queue flamboyante de la biographie de Heather Clark, « Red Comet », a navigué ce livre fascinant sur Plath et sa contemporaine Anne Sexton. Inspiré par les après-midi bien arrosés que les deux hommes ont passés ensemble après le séminaire de poésie de Robert Lowell, Crowther fouille dans les archives pour humaniser deux icônes monolithiques de la poésie et du féminisme.

…

Par Joy Williams

Knopf : 224 pages, 26 $

Je n’avais jamais lu Williams auparavant, et je ne suis pas sûr de comprendre complètement la fin de « Harrow », mais c’est peut-être le but. Pour ceux qui s’intéressent à l’intrigue, cela a à voir avec la fin du monde, même si cela semble terriblement familier. Ce livre brille comme une marée noire. Williams a la capacité étrange d’écrire sur des personnages mineurs avec autant de détails, c’est comme apercevoir quelqu’un et se demander « Quelle est leur histoire ? Son écriture donne l’impression que quelqu’un marche sur votre tombe.

…

Par Maggie Nelson

Loup gris : 288 pages, 27 $

Nelson, tout simplement l’un des meilleurs écrivains et penseurs que nous ayons, explore le concept du titre à travers quatre sphères : l’art, la drogue, le sexe et le climat. Mais au fond, c’est un livre sur l’abolition — plus précisément l’abolition de la police de nos propres esprits. Rien ne pourrait être plus radical, alors que nous traversons les deux dernières années de violence raciale continue et d’une pandémie, que son idée que « personne n’est jetable ».

…

Par Katie Kitamura

Tête de rivière : 240 pages, 26 $

Le dernier roman de Kitamura, « Une séparation », a frustré les lecteurs par sa réticence à lier son récit à un arc soigné. « Intimacy », à propos d’une femme qui travaille comme traductrice à La Haye, est tout aussi exigeant. Mais le choix de l’auteur de laisser ses histoires suspendues dans un ragoût gélatineux de comportement humain est exactement ce qui maintient sa fiction si collante; nous ne pouvons pas nous en débarrasser. « Intimités » vous fait vous demander tout ce qui est perdu dans la traduction la plus élémentaire – d’un esprit à l’autre.