Les 5 meilleurs milieux de terrain de l’Euro 2020

in

06/06/2021 à 18:30 CEST

Vous pouvez avoir de bons hommes en défense et en attaque que si au centre du terrain il n’y a personne pour prendre la barre, il est impossible de faire quelque chose de grand. Dans cet Euro 2020, il y a de grands noms qui ont leur territoire de prédilection dans le cercle central et nous allons passer en revue les meilleurs.

Les Pays-Bas dépendent de Frenkie de Jong

Le milieu de terrain barcelonais est la référence incontournable de tout le jeu néerlandais. Après sa signature pour les Catalans, il était difficile de voir sa meilleure version, mais cette saison, De Jong de l’Ajax est arrivé. C’est vital pour l’« Oranje » de De Boer et, si son équipe veut faire quelque chose d’important, il devra faire confiance à son football.

Pedro est déjà une star

S’il s’appelait Pedrinho, il n’y aurait aucun doute. Le joueur de Barcelone est l’un des meilleurs footballeurs de ce tournoi et, à 18 ans, il est l’un des phares de l’équipe espagnole. Dans cet Euro 2020, il veut se consacrer pleinement (s’il ne l’a pas déjà fait) en tant qu’héritier d’Iniesta. Il l’a déjà fait dans ‘Can Barça’, il est maintenant temps de faire de même avec La Roja.

Bruno Fernandes, le footballeur de classe

Milieu de terrain, milieu de terrain, intérieur… le footballeur de Manchester United peut jouer où il veut. C’est ce qu’il faut pour être l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Portugais respire la classe et que dans sa sélection il soit dans l’ombre de joueurs comme Cristiano Ronaldo ne parle que du potentiel du Portugal. Ils sont l’un des grands favoris pour le titre final et Bruno est un élément clé.

Kanté, la terreur devenue footballeuse

Ceux qui le connaissent parlent de sa bonté en tant que personne, mais sur le terrain il est transformé. Ses coéquipiers à Chelsea l’appelaient “le rat”, à cause de la force avec laquelle il chassait les balles. On a dit de lui qu’il avait des poumons dans les tibias, qu’il était un génocidaire de l’oxygène. C’est le chien de chasse de France et, le pire (ou le meilleur) c’est qu’il joue aussi comme les anges. Vous ne voulez pas l’avoir devant vous.

Master class de prise de décision avec Toni Kroos

Le joueur du Real Madrid est l’un des rares survivants de la génération qui a remporté la Coupe du monde 2014 au Brésil et s’il se démarque par quelque chose, c’est pour toujours faire ce qu’il faut. Il tire quand il touche, passe quand c’est la meilleure décision et dribble quand il n’y a pas d’autre choix. Sa régularité fait peur et si l’Allemagne veut faire quelque chose d’important, elle doit être sous son commandement.

– Meilleur jeune joueur de l’Euro 2020 : Phil Foden 4.5

– Meilleur jeune joueur de l’Euro 2020 : Mason Mount 7.5

– Meilleur jeune joueur de l’Euro 2020 : Kai Havertz 8.0

– Meilleur jeune joueur à l’Euro 2020 : João Félix 9.0

– Meilleur jeune joueur de l’Euro 2020 : Matthijs de Ligt 10,0

– Meilleur jeune joueur de l’Euro 2020 : Ferran Torres 10,0