Voici une vidéo avec les 5 meilleurs moments de la MLB de ce dimanche aujourd’hui 15 août 2021.

Les habitants de Stadum ont préparé une vidéo avec les 5 meilleurs moments d’aujourd’hui en MLBDes plongeons attrapés, des arrêts difficiles et même une dérive folle d’un lanceur à une ligne propre.

Et cela doit encore finir le jeu de MLB Dimanche soir entre les Dodgers de Los Angeles et les Mets de New York, alors attention.

Image de Yahoo Sports.