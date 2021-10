Les 5 métiers que nous voulons voir

Tout ce que je veux dans ce monde, c’est qu’Allen Robinson joue avec un quart-arrière supérieur à la moyenne. Au cours de la dernière décennie, il a attrapé des passes de :

Matt McGloin Christian Hackenberg Blake Bortles Chad Henne Mitch Trubisky Chase Daniel Nick Foles Andy Dalton Justin Fields

Chacun de ces gars lui a fait ça au moins une fois :

Allen Robinson tapotant avec découragement un arrière défensif après une interception lamentablement renversée pourrait aussi bien être le logo officiel des Bears maintenant pic.twitter.com/JJBQE3x6df — Christian D’Andrea ne possède probablement pas de brasserie (@TrainIsland) 24 octobre 2021

Pourtant, Robinson affiche toujours des chiffres car il est le receveur large le plus sous-estimé de la ligue. Il a certaines des mains les plus fortes du jeu et à 6’2 et 220 livres utilise parfaitement son corps pour protéger les passes des défenseurs – un trait qui persistera même si son athlétisme diminue à la fin de la vingtaine/début de la trentaine.

Les Bears ont retenu ses services au cours d’une année à court d’argent via l’étiquette de franchise. Bien qu’ils aient la possibilité de le signer à nouveau au printemps prochain, il pourrait décider de ne pas attendre une autre année avec une équipe qui a fait de l’incertitude du quart-arrière un principe fondamental de son identité. Chicago pourrait choisir de l’expédier en 2021 dans l’espoir d’ajouter plus de pièces pour Fields en 2022.

L’un de ses meilleurs ajustements serait avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, affamés, bien que Jameis Winston ne fournirait pas beaucoup de mise à niveau par rapport au groupe de passants regrettables mentionné précédemment. Et puisqu’il s’agit de « métiers que je veux voir » plutôt que de « métiers qui me déprimeront inévitablement », trouvons une destination plus ensoleillée pour le large qui souhaitait une carrière de 10 ans dans la NFL sur une patte de singe.

Alors à la place, envoyons-le dans… une autre situation trouble de quarterback. Les 49ers ont basculé entre Jimmy Garoppolo et Trey Lance cette saison, car les blessures ont éliminé à la fois la recrue et le vétéran de la formation cet automne. San Francisco n’a que 2-4 pour commencer la saison, mais le NFC le plus lourd est un peu en désordre une fois que vous avez percé son extérieur brillant et que l’équipe de Kyle Shanahan reste dans la chasse aux Wild Cards.

L’offensive par la passe de l’équipe a été largement bloquée au neutre dans ce début oubliable, en partie grâce au dernier voyage de George Kittle dans la réserve des blessés. Si Shanahan n’a vraiment aucun intérêt à jouer Brandon Aiyuk (pour des raisons que personne ne semble capable de comprendre), il pourrait frapper son corps de réception avec une aide extérieure. Le jeu de Robinson rendrait les lancers de pets de cerveau trimestriels de Garoppolo plus tolérables et donnerait à Lance une cible indulgente capable de transformer des passes douteuses – son taux de mauvais lancers de 19,6% est le huitième pire de la ligue – en premiers essais.

Cela laisserait les Niners et leur attaque par la passe au 21e rang un grand trio composé de Robinson, Kittle et Deebo Samuel avec Aiyuk en attente dans les coulisses. C’est vraiment bon! Je serais très excité de voir comment Shanahan pourrait mal gérer ça !

En fin de compte, Robinson serait un baume pour une infraction de passe souvent brûlée. Alors que les Bears adoreraient s’il pouvait le faire pour Fields, il n’a en moyenne que 4,8 cibles par match avec la recrue dans la formation, contre 9,4 en 2020. Si Chicago n’utilise pas le Pro Bowl au meilleur de ses capacités, pourquoi ne pas le renvoyer maintenant au lieu de le laisser partir en libre arbitre ?