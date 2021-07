Les 5 métriques de marketing mobile qui comptent le plus

L’époque où l’on mesurait le succès d’une application par les téléchargements et les notes est depuis longtemps derrière nous. Au lieu de cela, voici cinq mesures significatives du marketing mobile que chaque spécialiste du marketing devrait connaître sur le bout des doigts.

1. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)

Le revenu moyen par utilisateur est le montant des revenus que chacun de vos clients actifs (en moyenne) contribue. (Lire la suite à Engagement pour quelques conseils sur la définition de ce que signifie « actif » dans le contexte de votre application).

Existe-t-il des repères significatifs ?

L’ARPU varie considérablement selon la catégorie d’application et le modèle de revenus, ce qui rend les comparaisons plutôt inutiles. Cependant, il existe des estimations approximatives pour les catégories d’applications et pour divers modèles de revenus mobiles :

Source : VisionMobile En dehors des applications ayant une valeur suffisante pour justifier des frais d’abonnement et des meilleures applications générant plus de 50 000 $ de revenus par mois, l’ARPU est assez constant à environ 0,04 $ par utilisateur actif par mois (à partir de 2020) ou 0,48 $ par utilisateur actif par an.

Pourquoi est-ce important?

Une fois que vous avez calculé votre revenu moyen par utilisateur, vous pouvez l’utiliser en parallèle avec deux des autres mesures de marketing mobile répertoriées dans ce guide pour tirer des conclusions significatives sur le succès de votre application :

Utilisé avec le coût par utilisateur fidèle (CPLU), l’ARPU peut être utilisé pour budgétiser de manière optimale vos dollars de marketing mobile et vos dépenses publicitaires. En règle générale, les dollars de marketing sont bien dépensés tant que l’ARPU est supérieur au CPLU (c’est-à-dire tant que vos clients mobiles génèrent plus de revenus que le coût d’acquisition).Utilisé avec rétention, ARPU peut être utilisé comme proxy pour la valeur de durée de vie prédite (LTV). Si un utilisateur engagé génère 0,10 $ par mois et est généralement conservé pendant un an, par exemple, vous savez que la valeur à vie prévue de cette personne est de 1,20 $.

2. Coût par installation (CPI), coût par utilisateur fidèle (CPLU)

Le coût par installation mesure vos coûts d’acquisition de clients pour les clients qui ont installé votre application en réponse à la vue d’une publicité (suivi des installations payantes plutôt que des installations organiques).

Et la métrique dérivée du coût par utilisateur fidèle examine le coût d’acquisition d’un utilisateur actif (défini ici comme toute personne qui lance votre application au moins trois fois).

Existe-t-il des repères significatifs ?

Selon les données 2021 d’ironSource, l’application iOS américaine moyenne a enregistré un IPC de 2,37 $ ; l’application Android américaine moyenne a enregistré un CPLU de 0,44 $. Cependant, comme ce fut le cas avec l’ARPU, ces données de référence doivent être prises avec précaution, car l’IPC et le CPLU varient considérablement selon la catégorie de l’App Store et le modèle de revenus.

Pourquoi est-ce important?

Comme indiqué précédemment, le CPI (et le CPLU dérivé) est mieux utilisé en combinaison avec l’ARPU pour calculer le retour sur investissement de vos efforts marketing. Pour que le marketing ait du sens, votre ARPU doit être supérieur à votre CPLU. Bien que cela puisse sembler une évidence, les dépenses publicitaires ne sont souvent pas justifiées lorsqu’il s’agit d’applications mobiles, ce qui oblige les spécialistes du marketing mobile à vraiment connaître ces deux mesures.

3. Engagement

Contrairement aux autres mesures de marketing mobile répertoriées ici, il n’existe pas de définition ou de formule standard pour l’engagement. L’engagement ne peut être défini que dans le contexte de l’application individuelle et de sa stratégie de marketing mobile.

Cela étant dit, l’engagement est le plus souvent évoqué en termes de phénomènes associés à vouloir utiliser l’application mobile plus longtemps et plus fréquemment.

L’engagement en lui-même n’est pas une métrique, mais il existe plusieurs métriques plus tangibles qui entrent dans le seau d’engagement :

Durée de la session : Combien de temps un client passe-t-il généralement dans votre application au cours d’une seule session ?Intervalle de session : À quelle fréquence les clients lancent-ils votre application ?Écrans d’application par session : Combien de parties de votre application (écrans) un client lance-t-il en une seule session ?Taux de conversion pour les événements : Quel pourcentage de clients effectuent x action dans l’application ?Interactions : Quel pourcentage de clients reçoivent un message et sont invités ; quel pourcentage de clients répondent à un message ou à une invite ?Inscriptions : Combien de clients s’inscrivent pour recevoir des alertes ou des notifications supplémentaires ?Désabonnements : Combien de clients demandent moins d’alertes ou de notifications ?

Existe-t-il des repères significatifs ?

Selon le rapport 2021 Mobile App Engagement Benchmark d’Apptentive, l’application moyenne a engagé 26% de ses clients. Parmi ceux avec qui on a interagi, 92% ont répondu à la marque.

Il y a également eu une augmentation de 50 % du nombre d’enquêtes envoyées de 2019 à 2020. Les restrictions COVID catapultant l’engagement mobile étaient un facteur probable de l’augmentation, ainsi que les équipes mobiles devenant plus à l’aise de parler régulièrement avec leurs consommateurs.

Pourquoi est-ce important?

Les clients engagés sont le pain et le beurre du succès de votre application mobile. Non seulement les clients engagés sont susceptibles d’apporter plus de références et de donner un peu d’amour à votre application sous la forme d’un avis élogieux sur l’App Store, mais ils sont susceptibles d’être plus fidèles et plus rentables.

Associés à des programmes d’analyse mobile tels que Google Analytics, les clients engagés peuvent être « cohortés » (segmentés et suivis dans le temps) pour découvrir des tendances et des informations exploitables sur le comportement de vos clients : comment l’engagement évolue-t-il au fil du temps ? Quelles actions conduisent à un engagement plus élevé ? Combien de temps les clients restent-ils engagés ?

4. Pourcentage d’amour

Unique aux applications utilisant la boîte de dialogue Apptentive Love, cette métrique commence par montrer à vos clients mobiles une enquête en une seule question dans l’application : « Aimez-vous cette application ? »

Les clients ont trois options de réponse : pour dire « oui », pour dire « non » ou pour ignorer l’invite. Le Love Ratio est le pourcentage de clients interrogés qui répondent « oui » plutôt que l’une des deux autres options.

Existe-t-il des repères significatifs ?

En 2020, 93 % de tous les consommateurs qui ont été invités par un Love Dialog ont répondu « Oui » ou « Non » plutôt que de fermer l’invite. Sur iOS, le nombre était encore plus élevé à 97%, contre 84% des consommateurs sur Android. Le Love Dialog recueille des taux de réponse aussi élevés principalement en raison de sa simplicité. Les gens sont prêts à répondre à des questions courtes et simples et à partager leurs commentaires lorsqu’ils sont sollicités de manière proactive au bon moment mobile.

Concentrons-nous sur les personnes qui ont répondu « Oui ». En 2020, 65 % des consommateurs interrogés ont répondu « Oui », ils aimaient la marque. Ces réponses rapides et positives sont un excellent moyen pour les marques de prendre régulièrement le pouls émotionnel de leurs consommateurs, sans leur demander de quitter l’application pour obtenir des commentaires ou de s’éloigner de l’utilisation prévue de l’application. Ils sont également un bien meilleur indicateur du bonheur des consommateurs et de la valeur potentielle à vie que les mesures en retard comme le NPS.

Pourquoi est-ce important?

Le Love Percent est le moyen le plus simple et le plus précis de mesurer l’expérience client globale. En exigeant un travail très minime de la part du client invité, cette invite ne voit pratiquement aucune désinscription, ce qui vous permet d’entendre un large échantillon de vos clients actifs dans un court laps de temps.

Comparez ces résultats aux notes de votre app store (généralement reçues de moins de 0,05 % de vos clients et biaisées par ceux qui ont une opinion extrême de votre application d’une manière ou d’une autre, et donc plus susceptibles de prendre le temps de remplir un avis ), et il est clair que le Love Percent fournit un indicateur beaucoup plus représentatif de votre expérience client.

Le pourcentage d’amour est également une mesure qui peut être suivie au fil du temps et de l’historique des versions pour évaluer l’impact des mises à jour incrémentielles de l’application sur l’expérience du client ou utilisé comme outil de segmentation pour envoyer des messages aux fans et aux critiques d’une manière différente.

5. Rétention

La fidélisation est une mesure de l’attrition des clients : combien de clients continuent à utiliser activement votre application après une semaine ? Un mois? Un ans?

Encore une fois, le calcul de cette métrique dépend de votre application unique et de votre stratégie de marketing mobile. Avant de calculer, vous devez définir les critères d’apparence d’un client fidélisé. Est-ce quelqu’un qui a lancé votre application au cours des 30 derniers jours, ou quelqu’un qui utilise votre application tous les jours ?

Existe-t-il des repères significatifs ?

La façon dont les marques définissent une rétention « réussie » dépend énormément de la durée mesurée. De nombreuses équipes mobiles se concentrent sur la rétention à court terme, 30 jours, comme principal indicateur de réussite. Moins se concentrent sur la rétention de 90 jours, et très peu donnent la priorité à la rétention annuelle. Cependant, vous devez examiner les trois mesures, en particulier à plus long terme, afin de comprendre comment la rétention affecte le sentiment des clients et votre feuille de route produit.

Pour 2021, voici les trois principaux critères de rétention des applications à viser.

Pourquoi est-ce important?

Connaître votre fidélisation vous donne une bien meilleure indication du succès de votre application et de votre clientèle actuelle. Votre application peut avoir 100 000 téléchargements, mais combien de ces personnes sont réellement actives ?

Avec des CPI et des CPLU en constante augmentation, les spécialistes du marketing mobile peuvent également économiser considérablement en passant de l’acquisition à la rétention tout en générant la même croissance. (En savoir plus sur les avantages du marketing de rétention.)

Mettez ces métriques de marketing mobile au travail

Comprendre les cinq métriques de marketing mobile les plus importantes vous permet de contrôler cinq leviers incroyablement puissants pour augmenter les revenus de votre application. Tu peux maintenant:

Augmentez les revenus en offrant plus de valeur à chaque client, augmentant ainsi l’ARPU.Augmentez les profits en diminuant le coût par utilisateur fidèle en concevant des campagnes marketing plus ciblées et plus efficaces.Augmentez les revenus en engageant plus de clients, augmentant ainsi vos utilisateurs actifs mensuels.Augmentez les revenus en créer une application que les clients adorent, avec un pourcentage d’amour plus élevé pour chaque mise à jour.Augmentez vos bénéfices en concevant vos stratégies marketing autour de la rétention plutôt que de l’acquisition, et utilisez votre rétention comme un signal de confiance sur la façon dont votre marque connaît ses clients.