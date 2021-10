Les 5 millions de morts de COVID-19 honorés par des monuments commémoratifs dans le monde

La ville italienne qui a subi de plein fouet la première vague meurtrière de COVID-19 consacre un mémorial vivant aux morts de la pandémie : un bosquet d’arbres, créant de l’oxygène dans un parc en face de l’hôpital où tant de personnes sont mortes, incapables de respirer.

Bergame, dans le nord de l’Italie, fait partie des nombreuses communautés du monde entier qui consacrent des monuments commémoratifs pour commémorer les vies perdues lors d’une pandémie qui approche le seuil terrible des 5 millions de morts confirmés.

Certains ont été tirés d’idées d’artistes ou de propositions de groupes civiques, mais d’autres sont des manifestations spontanées de chagrin et de frustration. Partout, la tâche de créer des mémoriaux collectifs est lourde, la pandémie est loin d’être vaincue et de nouveaux morts sont encore pleurés.

Drapeaux commémoratifs, cœurs, rubans : ces objets simples ont remplacé les victimes du virus, représentant des vies perdues dans des monuments commémoratifs accrocheurs de Londres à Washington DC et du Brésil à l’Afrique du Sud.

L’impact collectif des drapeaux blancs couvrant 20 acres sur le National Mall dans la capitale américaine était littéralement à couper le souffle, représentant les plus de 740 000 Américains tués par COVID-19, le nombre de morts national officiel le plus élevé au monde.

L’un a rendu hommage à Carey Alexander Washington, 80 ans, de Caroline du Sud, qui a été vaccinée et a contracté le virus tout en travaillant toujours comme psychologue clinicienne en mars. Sa petite-fille de 6 ans, Izzy, s’est effondrée de chagrin lorsqu’elle a trouvé le drapeau de son « papa », un moment capturé par un photographe et partagé sur Twitter.

Zoe Nassimoff, d’Argentine, regarde les drapeaux blancs qui font partie de l’installation artistique temporaire de l’artiste Suzanne Brennan Firstenberg, « In America: Remember », en souvenir des Américains décédés du COVID-19, sur le National Mall à Washington, le 7 septembre. 17, 2021. (Presse associée)

« Des familles comme la mienne, nous sommes toujours en deuil », a déclaré la fille de Washington, Tanya, qui a voyagé d’Atlanta pour voir le mémorial. « Il était important d’être témoin de cet honneur qui leur était rendu. Cela a donné une voix à tous nos proches qui ont été perdus. »

Un mur commémoratif à Londres reflète également l’ampleur de la perte, avec des cœurs roses et rouges peints par des êtres chers endeuillés sur un mur le long de la Tamise. Marcher le long du mémorial sans s’arrêter pour lire les noms et les inscriptions prend neuf minutes complètes. Les cœurs représentent les plus de 140 000 décès dus aux coronavirus en Grande-Bretagne, le deuxième bilan le plus élevé d’Europe après la Russie ; comme ailleurs dans le monde, le nombre réel est estimé à beaucoup plus élevé : 160 000.

« Cela choque les gens », a déclaré Fran Hall, porte-parole de COVID-19 Bereved Families for Justice. Elle a perdu son mari, Steve Mead, en septembre 2020, la veille de son 66e anniversaire. « Chaque fois que nous sommes ici, les gens arrêtez-vous et parlez-nous, et bien souvent, ils sont émus aux larmes en passant et nous remercient. »

Erika de Vasconcelos Machado, 40 ans, met la main sur le nom de son père inscrit sur le mémorial In-Finito, installé pour réconforter les membres de la famille et honorer ceux qui sont morts du COVID-19, au crématorium et cimetière de la pénitence, dans le quartier Caju de Rio de Janeiro, Brésil, mercredi 27 octobre 2021. (Presse associée)

Dans la capitale du Brésil, des proches de victimes du COVID-19 ont planté des milliers de drapeaux blancs devant le Congrès brésilien lors d’une action d’une journée chargée d’émotions destinée à sensibiliser le public au bilan de plus de 600 000 personnes au Brésil, le deuxième plus élevé au monde.

Et en Afrique du Sud, des rubans bleus et blancs sont attachés à une clôture de l’église presbytérienne St. James de Bedford Gardens, à l’est de Johannesburg, pour se souvenir des 89 000 morts du pays : chaque ruban bleu compte pour 10 vies, blanc pour une.

La mémoire des victimes de la guerre, des atrocités et même des crises sanitaires a évolué à travers les âges. Les statues victorieuses des généraux ont cédé la place aux tombes du soldat inconnu après la Première Guerre mondiale, dans le but de se souvenir des sacrifices des soldats ordinaires. L’Arche de Triomphe de Paris a été l’une des premières.

« La Première Guerre mondiale était une référence, ce qui est particulièrement pertinent car elle a été suivie de la pandémie de grippe de 1918 », a déclaré Jennifer Allen, professeure adjointe d’histoire à l’Université de Yale qui a étudié la culture mémorielle.

Cette pandémie semble avoir été peu commémorée, en partie à cause de l’attention particulière portée aux morts à la guerre. « C’était une période de mort massive », a déclaré Allen. « C’est pourquoi nous parlons de la génération perdue. »

Les monuments commémoratifs de l’Holocauste ont été les prochains témoignages majeurs des massacres, a déclaré Allen. Ils couvrent de grands monuments traditionnels comme le mémorial de l’Holocauste de Berlin et des hommages plus personnalisés où les victimes sont nommées, comme les soi-disant pierres d’achoppement à l’extérieur des bâtiments où vivaient les Juifs avant l’Holocauste.

Des volontaires travaillent sur le mur commémoratif COVID-19 à Westminster à Londres, le vendredi 15 octobre 2021. (Associated Press)

Depuis que la courtepointe du sida a fait son chemin à travers les États-Unis, avec des proches ajoutant des carrés pour les personnes qui avaient succombé, une crise sanitaire n’a fait l’objet de mémoriaux d’une ampleur comme ceux qui honorent maintenant les morts du COVID-19. La courtepointe a atteint près de 50 000 carrés, représentant plus de 105 000 personnes.

Des monuments commémoratifs comme la courtepointe contre le sida et les pierres d’achoppement ont contribué à solidifier une tendance vers les commémorations locales et le désir d’honorer les victimes en tant qu’individus, a déclaré Allen. Les deux émergent dans les mémoriaux COVID-19.

« Nous voulons atteindre les individus, qui représentent tous les millions de décès », a déclaré Allen. « Comme les gens le soulignent si souvent: c’étaient des mères, des pères, des frères, des sœurs, des enfants, des voisins. «

La commémoration collective des morts du coronavirus a été compliquée par le poids du deuil privé, qui était trop souvent porté seul lors de la première vague, lorsque les funérailles ne pouvaient pas avoir lieu et que les proches mouraient trop souvent sans la présence ou la caresse d’un être cher.

Un groupe Facebook italien, Noi Denunceremo, a été créé pour se souvenir publiquement, voire virtuellement, des morts lors du premier verrouillage draconien du pays, et s’est rapidement transformé en une collecte de données sur les échecs présumés qui ont été remises aux procureurs.

En Inde, l’un des pays les plus touchés au monde, un mémorial en ligne a été lancé en février, www.nationalcovidmemorial.in, invitant les soumissions vérifiées avec les certificats de décès. Jusqu’à présent, il n’a que 250 hommages, une fraction infime des plus de 457 000 morts confirmés, ce qui est en soi un vaste sous-dénombrement.

« Ce n’est pas seulement commémorer, c’est comment nous pouvons rendre respect et dignité » aux morts, a déclaré Abhijit Chowdhury du COVID Care Network qui a commencé le mémorial de la ville orientale de Kolkata.

Dans la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg, une statue de bronze appelée « Ange triste » a été placée en mars devant une école de médecine pour honorer les dizaines de médecins et de travailleurs médicaux décédés du COVID-19. La sculpture d’un ange aux épaules affaissées et à la tête pendante inconsolable est d’autant plus poignante que son créateur, Roman Shustrov, est lui-même décédé du virus en mai 2020.

L’Italie n’a pas dédié de monument national à ses quelque 132 000 morts confirmés, mais elle a désigné une journée du souvenir du coronavirus. Le Premier ministre Mario Draghi se trouvait parmi les premiers arbres nouvellement plantés dans le parc Trucca de Bergame le 18 mars, le premier anniversaire de l’image indélébile de camions de l’armée apportant des morts dans d’autres villes pour incinération après que la morgue de la ville a été submergée.

Le maire de Bergame a déclaré que la ville avait envisagé des propositions de statues ou de plaques portant les noms des morts. L’un était trop monumental ; l’autre ignorait que tant de morts n’étaient pas officiellement comptés en raison du manque de tests.

« Le Bois de la Mémoire est un monument vivant, et il nous a tout de suite semblé être le plus convaincant, le plus émouvant et le plus proche de nos sentiments », a déclaré le maire de Bergame, Giorgio Gori.

Seuls 100 arbres ont été plantés à ce jour sur les 700 prévus, face à la morgue de l’hôpital. Le reste devrait être planté d’ici le jour du souvenir du 18 mars de l’année prochaine.

Il n’est pas prévu d’ajouter des noms, mais dans au moins un cas, des proches ont revendiqué un jeune arbre : des roses sont plantées à la base, avec des souvenirs personnels qui y sont suspendus et une pierre blanche portant le nom manuscrit d’un cher disparu : Sergio.

Les journalistes de l’AP, Pan Pylas à Londres, Phil Marcelo à Boston, Sheikh Saaliq à New Delhi, Mogomotsi Magome à Johannesburg, Irina Titova à Saint-Pétersbourg, en Russie, et Débora Álvares à Brasilia, au Brésil, ont contribué à ce rapport.