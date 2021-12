Les 5 moments les plus surréalistes du sport en 2021

29/12/2021 à 02:14 CET

2021 est sur le point de nous quitter, mais non sans quelques belles histoires pour la mémoire collective. Le sport a connu de nombreuses surprises, mais en même temps des moments assez surréalistes que nous collectionnons désormais pour le public de Betfair. Prenez place et profitez de certains de ces moments qui resteront dans l’histoire, que ce soit en raison de la rareté de l’événement, de l’intensité avec laquelle il a été vécu ou de son caractère viral.

LA REPETITION DU TIRAGE DES CHAMPIONS

Jamais auparavant dans l’histoire de la Ligue des champions, un mauvais tirage n’avait été fait. Mais ce 2021 est arrivé et il nous a tous rendus fous après qu’un mauvais tirage se soit produit en raison du non-respect par le logiciel de l’UEFA des règles établies avant de statuer sur les appariements. Des équipes qui avaient déjà disputé la phase de poules ont été encadrées dans le même pot, également des équipes de même nationalité… Une sympathie qu’Aleksander Ceferin a résolue en renouvelant le tirage au sort qu’ils avaient fait trois heures plus tôt.

HARDEN ET LA PERTE DE BALLE LA PLUS idiote EN SOUVENIR

Le mordant. James Harden envoie régulièrement ses rivaux aux mèmes avec son talent et ses pièces spectaculaires. Cette fois-ci, le gardien de Brooklyn était trop intelligent ou trop confiant en ne suivant pas activement une balle rebondie. Résultat, Sadiq Bey lui a volé son portefeuille et l’honneur de faire un dunk grâce à l’insouciance de la star new-yorkaise, qui se demande encore pourquoi il n’a pas pris son café ce matin-là pour être attentif à cette pièce.

HAMILTON ET VERSTAPPEN EN ARABIE SAOUDITE

Il y avait déjà une houle entre ces deux pilotazos et ce qu’il nous restait à vivre. En Arabie saoudite, avant-dernière manche de la Coupe du monde, le septuple champion a battu Verstappen dans une étrange manœuvre alors que le Néerlandais rétablissait théoriquement sa position après un dépassement illégal. Hamilton l’a accusé d’avoir freiné brutalement dans la ligne droite et d’avoir causé un contact entre eux, mais la FIA a statué qu’il s’agissait d’une course réglée alors qu’il était clair que ce n’était pas le cas. Si nous ajoutons à cela les accidents à Silverstone, à Monza et la résolution à Abu Dhabi, nous avons une année de F1 très réussie.

LE PEIGNE DE RAFA NADAL EN AUSTRALIE

Rafa Nadal les a vécus de toutes les couleurs sur le circuit ATP. Il a même longtemps été hué en France pour ses triomphes à Roland-Garros. Ce que le meilleur athlète espagnol de tous les temps a imaginé, c’est qu’une dame commencerait à lui fabriquer des peignes au milieu d’un match à l’Open d’Australie. C’est arrivé au troisième tour du championnat dans un duel contre Michael Mmoh. « Je ne suis pas un fan de Nadal. Son rituel avant de servir est extrêmement ennuyeux. C’est pourquoi j’ai fait ça », a déclaré le fan comme excuse. De toute évidence, il y allait avec quelques verres de trop.

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ET SON COURT-CIRCUIT AU RETOUR

Imaginez passer trois semaines à vous battre pour chaque seconde de temps afin qu’un jour vos câbles se croisent, vous décidez de descendre du vélo et finissez par maudire toute votre équipe. C’est ce qui est arrivé à Miguel Ángel López à La Vuelta a España après avoir vu comment il avait perdu sa troisième place au classement général après une décision controversée de son équipe, Movistar, dans cette avant-dernière étape. L’équipe colombienne et espagnole ont fini par mettre fin au contrat qu’elles avaient, mais l’image d’Imanol Erviti demandant à López de « reprendre la route s’il vous plaît » restera gravée dans la mémoire du cyclisme mondial.

BONUS TRACK CONNOR MCGREGOR ET SON HONOR KICK

L’ancien champion d’arts martiaux a été invité par les Cubs de Chicago à prendre le tableau d’honneur de l’équipe lors d’un match de baseball. Ce sport est si peu porté en Irlande, d’où est originaire McGregor, que le combattant a laissé une image mémorable en envoyant le ballon quasiment jusqu’au deuxième amphithéâtre. Les joueurs n’ont pas pu contenir leur rire devant un McGregor qui a pris avec humour avoir fait le pire coup d’envoi de tous les temps.