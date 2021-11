Les 5 mythes sur les difficultés d’apprentissage

30/11/2021

Le à 14:17 CET

Alicia mendoza

Il y a une visibilité croissante, plus de support et plus d’outils pour répondre des difficultés d’apprentissage possédés par les garçons et les filles.

Les troubles neurodéveloppementaux qui affectent les difficultés d’apprentissage les plus courantes sont Trouble déficitaire de l’attention (TDA), trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), dyslexie, trouble spécifique du langage (SLI), anciennement connu sous le nom de dysphasie et trouble d’apprentissage non verbal (NANV).

Il existe de nombreux mythes sur les personnes atteintes de ces troubles et les difficultés qu’ils entraînent dans leur apprentissage. Nous démantelons certains de ces mythes avec l’aide du neuropsychologue José Ramón Gamo dans le nouveau cours « Les difficultés d’apprentissage : des clés pour s’éduquer en famille & rdquor; Educar est tout ce que vous pouvez accéder avec ce lien.

« L’apprentissage a à voir avec votre volonté et le désir que vous y mettez »

Les enfants atteints de ces troubles d’apprentissage ont de plus grandes difficultés à se concentrer et à retenir leurs connaissances. Mais ce n’est pas une question de volonté et leur désir d’apprendre, mais ils ont un difficulté due au neurodéveloppement. « Les difficultés d’apprentissage sont des particularités neurologiques qui génèrent une difficulté à porter les processus d’apprentissage comme le reste des gens », précise Gamo dans le cours.

Il ne s’agit pas de » vouloir c’est pouvoir « , car peu importe à quel point nos fils et filles doivent s’améliorer et comprendre un sujet, ils ont une difficulté neurologique à apprendre qui les empêche de comprendre avec la même facilité que les autres. .

Il faut ici différencier les troubles d’apprentissage spécifiques tels que la dyslexie et les troubles d’apprentissage qui génèrent des difficultés d’apprentissage, mais ne sont pas spécifiques, tels que le TDA, le TDAH et le TANV. Dans ces derniers, les enfants ont des difficultés dues, d’une part, « à leurs singularités neurologiques », mais surtout à cause « des processus d’enseignement et d’apprentissage dans lesquels ils sont plongés ». Ainsi, en changeant les méthodologies d’apprentissage, les enfants peuvent améliorer leur capacité à apprendre. Au contraire, avec la dyslexie, avec des troubles spécifiques des apprentissages, quel que soit le type d’enseignement dans lequel l’enfant est plongé, il aura une difficulté à apprendre à lire et à écrire.

« Si vous essayez plus fort, vous ne devriez pas avoir de mal à apprendre. »

La réalité est que les enfants ayant des troubles d’apprentissage faire d’énormes efforts pouvoir apprendre et surmonter ce qu’il leur est difficile d’assimiler. Par conséquent, lors de l’attribution d’une note, la personne qualifiée ne doit pas regarder le résultat que l’enfant a obtenu, mais l’effort fourni.

Gamo souligne que l’environnement doit comprendre que l’effort doit être récompensé et non le résultat. « Si je pénalise constamment son effort parce qu’il n’obtient pas les résultats que j’attends, ce que je l’éduque et ce que je lui transmets c’est que l’effort n’a aucune valeur, et nos enfants se retrouvent avec la mentalité de croissance brisée & rdquor ;, il explique. Cet état d’esprit de croissance augmente si l’on voit que l’effort est corrélé à la capacité de s’améliorer ; mais si nous voyons que l’effort n’implique pas une amélioration, nous ne faisons pas d’effort. Pour cette raison, nous ne devons ni analyser, ni récompenser, ni discréditer leurs résultats, mais plutôt leurs efforts.

« La dyslexie avec la pratique se guérit »

Non. Il faut comprendre que la dyslexie Ce n’est pas une maladie, il ne peut donc pas être guéri. La dyslexie est un trouble d’apprentissage spécifique qui peut être amélioré, par exemple, grâce à des programmes de rééducation à la lecture qui ont été conçus par un orthophoniste spécialisé. Mais il existe d’autres traits des personnes dyslexiques qui, même s’ils travaillent, ont du mal à s’améliorer, comme les fautes d’orthographe. La dyslexie peut être améliorée, oui, mais elle ne peut pas être éliminée d’une personne, car elle a cette particularité neurologique dans son cerveau.

« Si vous ne vous habituez pas à lire étant enfant, il sera dyslexique »

La dyslexie ne s’apprend pas avec l’âge, elle ne s’acquiert pas à un certain moment et on n’en souffre pas car on n’a pas assez lu. Comme le souligne Gamo, si notre fils est dyslexique, « quel que soit le processus méthodologique que nous allons mener pour apprendre à un enfant à lire et à écrire, quelle que soit sa capacité intellectuelle, quel que soit le niveau culturel de son environnement, et quel que soit de la culture générale dans laquelle il se développe, cet enfant présentera une résistance spécifique pour apprendre à lire et à écrire & rdquor ;.

Si en tant que parents nous n’avons pas encouragé la lecture depuis qu’ils sont petits, il n’y a pas plus de probabilité que les enfants soient dyslexiques. Pour les enfants dyslexiques, il est préférable de ne pas les forcer avec la pratique de la lecture et de l’écriture. Ce que vous devez faire, comme le dit Gamo, c’est « Détectez-les tôt, affectez-leur un orthophoniste, rééduquez le cerveau pour qu’il sache lire, et quand il le pourra, alors allons lire. »

Tous les enfants ayant des troubles d’apprentissage ne souffrent pas de dyslexie

Même si notre fils ou notre fille a des difficultés d’apprentissage, il n’a pas à souffrir de dyslexie. La dyslexie est un trouble d’apprentissage spécifique qui affecte principalement la lecture et l’écriture. Il existe d’autres troubles qui génèrent des difficultés d’apprentissage tels que le trouble déficitaire de l’attention (TDA), le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), le trouble spécifique du langage (SLI), anciennement connu sous le nom de dysphasie et d’apprentissage non verbal (TANV).

Il faut garder à l’esprit que plusieurs fois plusieurs troubles peuvent coexister chez une même personne, et c’est que la dyslexie et le TDAH vont souvent de pair. « Près de 40% des enfants dyslexiques ont un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité », explique Gamo.

Si nous soupçonnons que notre fils ou notre fille souffre de l’un de ces troubles, il est préférable que nous consultions un spécialiste.

* N’oubliez pas que vous pouvez en apprendre davantage sur les difficultés d’apprentissage des enfants dans le cours de José Ramón Gamo sur Educate is Everything.