Les 5 paris à long terme les plus fous de la Ligue

1. Le Betis jouera les Champions la saison prochaine à [5.50]. Pellegrini donne des arguments à la ville de Séville pour rêver de son doublé à Séville dans la meilleure compétition européenne. Willian José et Borja Iglesias marquent les buts ; Fekir, Canales et Joaquín, art.

2. Valence sera à nouveau dans les compétitions européennes à [9.50]. Bordalás a déjà fait le miracle avec un effectif bien pire que celui du Ché, qualifiant Getafe en 2019 pour être présent sur le Vieux Continent. Les renaissants Güedes, Carlos Soler, Hugo Duro ou Maxi Gómez sont des raisons plus que suffisantes pour rêver dans la ville de Turia.

3. Le retour de Majorque en deuxième division est payé à [6.00]. Les vermillons ont tenu la catégorie à la Pyrrhus au cours de la saison dernière et en cela ils vont se ressembler après un bon départ. Personne ne sait s’ils entreront en crise, mais 13 points en 11 jours n’est pas non plus une moyenne pour tirer des roquettes.

4. Séville remporte la Ligue par quota [8.00] Ce n’est en aucun cas une chimère voyant le manque de continuité des grands. Dès que les gars de Lopetegui y croient, ils peuvent aller très loin. Ce ne sera pas dû à la profondeur de l’effectif et aux buts avec des joueurs comme Lucas Ocampos, Koundé ou Jordán souhaités par la moitié de l’Europe.

5. Le Barça absent de la prochaine Ligue des champions [1.91]. Koeman quitte l’équipe en neuvième position du classement. Nous verrons ce qui se passera d’ici à l’avenir, mais ils peignent des clubs à Can Barça après avoir vu comment ils n’ont pu gagner aucun match important jusqu’à présent cette saison. Le Real Madrid, l’Atlético, le Bayern, Benfica et maintenant le Rayo se sont mis les oreilles cette saison.