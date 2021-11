Les 5 paris les plus fous ce week-end

05/11/21 à 03:32 CET

pari

Ce week-end est marqué à l’agenda de nombreux fans car les derbys sont à la sauce du football. Les rivalités qui ont duré pour différentes générations d’amis ont leur origine dans ces jeux et ces jours-ci, nous en vivrons quatre avec qui nous voulons obtenir un pari fou de chacun d’eux et nous ajouterons également une piste bonus très spéciale.

1. MANCHESTER UNITED CONTRE MANCHESTER CITY [67.00]

Frottez-vous les yeux car oui, nous avons réussi à trouver un quota impressionnant pour le derby de Manchester avec quatre facteurs qui peuvent parfaitement se produire dans le match. Pour le gagner, deux défenseurs tels que Joao Cancelo et Luke Shaw doivent être avertis et deux attaquants tels que Cristiano Ronaldo et Gabriel Jesús doivent marquer. Les avertissements sont justifiés par le fait qu’il s’agit d’un derby et qu’il y aura des tensions, tandis que les buteurs sont dus à la séquence portugaise et à la faiblesse de la défense de United dans le cas de Gabriel Jesús.

2. AC MILAN VS INTER DE MILAN [15.61]

Pour ce cas, nous avons fait appel à l’équipe de Betfair et nous avons ajouté trois marchés. Triomphe de l’AC Milan, plus un doublé de Zlatan Ibrahimovic – il marque en Serie A toutes les 75 minutes – et les deux équipes marquent dans le match. Nous obtenons un bon quota dans un match qui sera très chargé en raison des objectifs et des opportunités.

3. REAL MADRID VS RAYO VALLECANO [11.41]

Le Real Madrid se mesure à l’une des grandes révélations de la Ligue, le Rayo Vallecano, qui tentera de surprendre au Bernabéu. Nous ne pensons pas que ce sera facile et c’est pourquoi nous avons opté pour une passe décisive de Benzema – qui en plus d’être le meilleur buteur de la Ligue est le meilleur assistant -, un but de Vinicius, tous deux inscrit et une victoire blanche à obtenir un super quota.

4. BETIS VS SÉVILLE [25.00]

Le derby sévillan arrive avec les deux prétendants dans les heures creuses. Si la défaite à domicile contre Lille en Ligue des champions a été une cruche d’eau froide pour Séville, celle du Betis tombé 4-0 contre Leverkusen était encore plus écrasante. Nous pensons que l’équipe Nervión a une meilleure capacité de récupération que les Verdiblancos et nous parions sur un score exact de 0-3.

5. RB LEIPZIG VS BORUSSIA DORTMUND [34.50]

Et enfin, nous allons à la Bundesliga, mais pas à un derby. Il y a deux candidats pour enlever le trône au Bayern et avec Haaland hors de combat, nous pensons que Leipzig battra clairement Dortmund 2-0 et que l’un des buts sera marqué par Dani Olmo.