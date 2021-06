Les 5 perles des moins de 21 ans européennes

07/06/2021 à 12:12 CEST

Le Championnat d’Europe U21 s’est terminé dimanche dernier à Ljubljana. Gary Lineker a dit et est resté pour la postérité : “Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et l’Allemagne gagne toujours“Eh bien, cette fois, c’était encore comme ça. Les Allemands ont battu le Portugal 1-0 pour marquer leur troisième championnat. Nmecha, le meilleur buteur de la compétition, a marqué le seul but de la victoire.

Ensuite, nous présenterons 5 des footballeurs qui se sont le plus démarqués dans cette compétition que tant de stars actuelles ont joué à l’époque. Dans un format atypique, séparé en deux en raison de la pandémie, ceux représentés ont eu une grande phase finale.

Fabio Vieira (Portugal)

Le footballeur de Porto, 21 ans, a été élu meilleur footballeur de la compétition. Bien qu’il n’ait pas réussi à mener son pays à la gloire, le milieu de terrain a réalisé un tournoi exceptionnel. C’est ainsi que les observateurs de l’UEFA l’ont défini : “C’est un joueur qui crée beaucoup d’occasions. Un excellent lien entre le milieu de terrain et l’attaque.” Sa capacité offensive lui a valu une reconnaissance et, sous peu, nous le verrons sûrement aussi combattre avec l’absolu du Portugal.

Ridle Bakou (Allemagne)

L’ailier polyvalent de 23 ans a connu une excellente saison à Wolfsburg et en équipe nationale allemande. Sa capacité offensive et sa capacité à trouver ses coéquipiers lui ont valu de s’imposer comme l’un des joueurs les plus décisifs du tournoi, qui a terminé avec 2 buts et 3 passes décisives, dont une en finale. D’une brillante passe filtrée, il a servi le but vainqueur sur un plateau. Il peut jouer comme ailier ou ailier, étant toujours un poignard lorsqu’il apparaît dans des zones offensives. Il a remporté le prix du meilleur joueur de la finale.

Lukas Nmecha (Allemagne)

Le héros de la finale et le meilleur buteur du championnat avec 4 buts. L’attaquant de Manchester City, où il revient après une belle saison à Anderlecht belge en marquant 21 buts en 41 matchs, a montré qu’il pouvait gravir les échelons dans le monde du football. A 22 ans, le plus probable est qu’une autre mission l’attend, mais où qu’il aille, ils savent qu’il est un sacré prédateur dans la région. Tous ses objectifs qu’il a matérialisés à partir de la petite surface, sachant que vous êtes toujours au bon endroit.

Myron Boadu (Pays-Bas)

Né en 2001, l’attaquant de l’AZ continue de montrer qu’il a un avenir spectaculaire devant lui. Au cours de ses deux dernières saisons en Eredivisie, il a marqué 29 buts et Avec l’équipe U21, ses records sont pratiquement immaculés, avec des chiffres de 11 buts en 12 matchs. A 18 ans et 10 mois, Ronald Koeman lui a offert l’opportunité de débuter avec les « majors », et l’a remercié en marquant. Un attaquant appelé à faire de grandes choses. En quarts de finale, son doublé a été décisif pour continuer à progresser, mais l’Allemagne a été trop l’Allemagne.

Martín Zubimendi (Espagne)

Le milieu de terrain de la Real Sociedad a bouclé une belle phase finale avec les “rouges”. Contre la Croatie en quarts de finale, il a donné un bon exemple de ce qu’est son football, non seulement habile avec ses pieds, mais aussi toujours bien placé sur le terrain, agissant comme le squelette de la sélection de Luis de la Fuente. Après avoir « finalisé » sa saison de consolidation, où il a déjà disputé 50 matchs, qui sait s’il sera celui choisi par Luis Enrique pour remplacer dans l’absolu Busquets ? Vos vacances peuvent attendre, le football veut vous voir plus.