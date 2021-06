Les 5 personnages les plus intenses de Meryl Streep

Les personnages de Meryl Streep restent dans l’imaginaire collectif. ¿Combien de références à Miranda Priestly avons-nous utilisées Dans notre vie? De « innovant » pour décrire le plus évident et le plus galvaudé, à « c’est tout » pour mettre fin à un argument triomphalement. En plus des centaines de mèmes à son sujet. Mais en plus de la rédactrice de mode, l’actrice a joué de nombreux personnages qui sont considérés parmi les meilleurs dans l’histoire du cinéma.

Ce n’est pas pour rien qu’elle est l’actrice avec le plus de nominations aux Oscars de l’histoire du cinéma. Il a 21 ans pour être exact, et le prix devrait avoir une catégorie appelée “Mary Louise Streep” en son honneur. Cela semble incroyable que quand elle était jeune, on lui a dit que ce n’était pas “assez beau pour l’écran”. Il se souciait beaucoup de son nez et de son poids, mais il leur montra à quel point ils avaient tort. Voici cinq des personnages les plus intenses de Meryl Streep parce que nous aimons le drame.