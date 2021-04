Les 5 plus grands gestionnaires d’actifs numériques réglementés aux États-Unis détiennent plus de 46 milliards de dollars de crypto

Le classement 2021 de Cointelegraph Consulting des cinq principales sociétés de gestion d’actifs cryptographiques réglementées basées aux États-Unis souligne que la croissance explosive du prix de Bitcoin a catapulté de nombreux gestionnaires d’actifs numériques au-delà du demi-milliard de dollars.

Alors que de plus en plus d’investisseurs se tournent vers le marché des actifs numériques, ces entreprises sont en passe de devenir des acteurs importants du secteur financier américain.

Investissements en niveaux de gris

Grayscale est l’une des entreprises les plus importantes et les plus connues du monde de la cryptographie, fondée en 2013 par son organisation mère – Digital Currency Group. Grayscale a maintenant un total de plus de 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion, qui consistent en des investissements dans Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Stellar (XLM) , Horizen (ZEN) et plus encore. Le fonds propose différents produits à ses clients, à la fois des produits mono-actifs et des paniers diversifiés.

Gestion de capital Pantera

Pantera Capital a été fondée en 2003 par Dan Morehead et a son siège social en Californie. Pantera se concentre sur un large éventail d’actifs liés à l’économie numérique – capital-investissement, jetons et plus encore. Les 4 milliards de dollars d’AUM de Pantera sont répartis entre quatre fonds principaux: le fonds de jetons liquides, le fonds de jetons de démarrage, le fonds Bitcoin et le fonds de capital-risque.

Gestion des actifs au niveau du bit

Bitwise a été fondée en 2017 par une équipe d’experts en logiciels associée à des gestionnaires d’actifs expérimentés et est située à San Francisco. Cette société détient plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion, qui sont concentrés dans plusieurs fonds: 10 fonds indiciels cryptographiques, fonds d’indexation crypto de financement décentralisé, fonds Bitcoin et fonds Ethereum, entre autres.

Galaxy numérique

Cette société possède plusieurs bureaux à travers le monde, dont Londres, Hong Kong et Amsterdam avec son siège à New York. Galaxy Digital se concentre principalement sur BTC et ETH, bien qu’il dispose également d’un fonds indiciel crypto diversifié. Au total, l’AUM de Galaxy Digital s’élève à plus de 800 millions de dollars. Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, est un commentateur régulier sur les réseaux d’information télévisés traditionnels tels que Bloomberg. Il a récemment affirmé qu’il pensait que les jetons non fongibles resteraient «pour le reste de nos vies». Ils sont également connus pour être impliqués dans l’extraction d’actifs numériques basés sur la preuve de travail et dans le lancement d’un véhicule d’investissement réglementé pour les investisseurs de détail.

Wave Financial

Situé en Californie, Wave Financial propose plusieurs solutions d’investissement telles que des fonds: Select 5 Index fund, un BTC Income & Growth Digital Fund, Tokenized Real Asset fund (tokenized Kentucky Whiskey Barrels), Active Hybrid VC fund. En outre, le fonds propose des solutions de gestion de patrimoine pour la trésorerie cryptographique et la gestion de patrimoine, ainsi que la trésorerie protocolaire et la gestion des stocks. Selon les données partagées par Wave Financial, le fonds a 500 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Le classement

Le classement 2021 de Cointelegraph Consulting des plus grands gestionnaires d’actifs numériques basés aux États-Unis et réglementés ne comprend que les gestionnaires d’actifs dédiés à la crypto-monnaie et à la blockchain. Les gestionnaires d’actifs traditionnels qui ont une petite allocation aux actifs numériques n’ont pas été inclus.

Cette liste n’inclut pas non plus les gestionnaires d’actifs axés sur la cryptographie qui ne sont investis que dans le capital-risque et le capital-investissement. Cointelegraph Consulting a préparé la liste, mais c’est aux investisseurs de décider lequel des fonds correspond le mieux à leurs intérêts.

Cet article a été préparé par Cointelegraph Consulting, et les résultats du classement sont basés sur les AUM annoncés publiquement et les données acquises en envoyant des e-mails à plusieurs gestionnaires d’actifs numériques. Cointelegraph Consulting n’est pas une société d’investissement, un conseiller en investissement ou un courtier / négociant.

Cette publication est à titre informatif uniquement et ne représente ni un conseil en investissement, ni une analyse d’investissement, ni une invitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Plus précisément, le document ne sert pas de substitut à un investissement individuel ou à d’autres conseils.

Avertissement: Wave Financial est un fonds présenté par l’un des sponsors de Cointelegraph Consulting, et son inclusion n’a pas affecté ce classement.