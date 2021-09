Les 5 plus jeunes joueurs NBA de la saison 2021/2022

Nouvelle sève, illusions renouvelées et espoirs pour l’avenir. C’est ce qu’incarnent les jeunes joueurs de la NBA. Il est de plus en plus fréquent de voir des talents très précoces faire le grand saut dans la ligue, contournant la NCAA et brûlant des étapes dans leur progression bien plus vite que d’habitude. L’exubérance physique avec laquelle ils arrivent leur permet de s’adapter au rythme compétitif d’une NBA dans laquelle l’intelligence de jeu est de plus en plus importante, ce qui réduit l’impact immédiat de ces diamants bruts. Dans la NBA saison 2021/2022 il y aura de très jeunes joueurs en NBA :

Jaden ressort: 18 années

Jonathan Kuminga: 18 années

Josh étourdit: 18 années

Josué Primo: 18 années

JT Thor: 19 ans