Les 5 principales raisons pour lesquelles votre demande de prêt immobilier peut être rejetée

Les 5 principales raisons du rejet d’une demande de prêt immobilier: Lorsque vous faites une demande de prêt immobilier, les deux principaux contrôles effectués par les prêteurs sont la cote de crédit, les antécédents et vos revenus. Si l’un ou l’autre de ces éléments ne répond pas aux exigences minimales du prêteur, la demande de prêt n’ira pas de l’avant.

En dehors de cela, les prêteurs rechercheront également des emplois et des revenus stables. Des facteurs tels que l’âge, la nationalité et même la qualification scolaire pourraient également avoir une incidence sur l’approbation du prêt. Des inexactitudes dans votre candidature, notamment au niveau du nom, de l’âge, de l’adresse, etc., font qu’il est difficile pour la banque de générer les informations nécessaires à votre sujet et peuvent conduire au rejet de la candidature.

Voici quelques autres facteurs qui pourraient entraîner le rejet de votre demande de prêt immobilier.

1. Âge et années de service restantes

L’éligibilité au prêt immobilier est directement liée à la durée du prêt. «Si vous êtes plus jeune, vous disposez de plus de temps pour rembourser votre prêt. Ainsi, vous pouvez avoir un prêt avec une durée plus longue et un EMI inférieur. Cependant, si vous êtes plus âgé et que vous devez bientôt prendre votre retraite, vous obtiendrez le prêt pour une durée beaucoup plus courte, car le prêt doit être clôturé avant votre retraite. Si l’IME qui en résulte est supérieur à ce qui est acceptable pour le prêteur, alors votre demande de prêt peut être rejetée », déclare Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.

2. Faible évaluation des biens

Les banques offrent généralement jusqu’à 85% de la valeur de la propriété sous forme de prêt. Quel que soit le prix du marché, les banques procèdent à leur propre évaluation immobilière, qui prend en compte plusieurs facteurs tels que l’âge du bâtiment, l’état et la qualité de la construction, l’emplacement du bien, etc. Donc, même si vous êtes éligible pour un montant de prêt plus élevé en fonction de vos revenus, la banque peut réduire ou rejeter votre prêt si elle constate que la propriété a une évaluation inférieure.

3. Propriété ou constructeur non approuvé

Les prêteurs vérifient si la propriété est approuvée par les organismes locaux. S’il ne respecte pas certaines directives prescrites par les autorités locales, le prêteur peut refuser le prêt. De même, les constructeurs sont également bien scrutés par les banques avant de financer leurs projets. Si vous optez pour une propriété d’un constructeur non approuvée ou inscrite sur la liste noire de la banque, les chances d’obtenir un prêt immobilier approuvé sont minces même si la propriété a été approuvée.

4. Âge de la propriété

Lorsque vous contractez un prêt immobilier, votre bien est détenu en garantie par la banque. «Si la propriété est très ancienne, les prêteurs peuvent également mener une enquête pour évaluer la probabilité d’effondrement structurel en plus de leurs enquêtes juridiques et techniques habituelles. Dans certains cas, l’état de la propriété ou les normes gouvernementales entourant l’ancienne propriété peuvent ne pas permettre la sanction d’un prêt à son encontre », explique Shetty.

5. Emploi instable

Habituellement, les banques et les sociétés financières non bancaires (NBFC) considèrent la stabilité de l’emploi comme l’un des principaux paramètres pour vérifier la capacité de l’emprunteur à effectuer des remboursements en temps opportun. Certains prêteurs insistent également pour que l’emprunteur soit employé par la même entreprise pendant une période d’au moins trois ans ou plus pour être admissible à un prêt. Les personnes ayant une faible expérience de travail, des emplois contractuels ou ceux qui changent fréquemment d’employeur courent un risque plus élevé de rejeter un prêt immobilier.

